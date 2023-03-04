Как прошёл памятный митинг в Слуцке во время метели. Фото

Сегодня, 4 марта, в Слуцке отмечали 80-летний юбилей 29-ой танковой дивизии. У монумента «Танк» в сквере Героев (в 11 городке) прошёл торжественный митинг. Одновременно с началом мероприятия поднялась сильная метель: мокрый снег, ветер.

Несмотря на это, митинг состоялся. Собравшиеся вспомнили героическое прошлое прославленного соединения, возложили венки и цветы к монументу. Прозвучал ружейный салют.

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Важным в этот день для бывших военнослужащих дивизии была возможность увидеть тех, с кем служили, вспомнить былое. «Главное, что у нас было, — это сплочённость! — отметил Николай Жук, это помогало и служить, и жить!»

Немного из истории 29-ой танковой дивизии

Изначально 29 танковый корпус был сформирован в марте 1943 года. Боевое крещение он получил в битве на Курской дуге 12 июля 1943 года под Прохоровкой. За годы войны корпус прошёл свыше 7000 км, из них более 3000 км — в жестоких боях.

Корпус принимал участие в освобождении Украины, Молдавии, Белоруссии, Литвы, северных районов Польши, Восточной Пруссии. Преследуя гитлеровцев, он форсировал Ингулец, Южный Буг, Днестр, Березину, Неман. Соединения корпуса участвовали в освобождении Белгорода, Харькова, Кривого Рога, Знаменки, Кировограда, Борисов, Минска, Молодечно, Вильнюса, Шауляя.

После Великой Отечественной войны, в июне 1945 года 29-й танковый Знаменский, ордена Ленина, Краснознамённый, ордена Суворова 2-й степени корпус преобразован в 29-ю танковую дивизию, а бригады – в полки, с сохранением почётных наименований и орденов.

29-я танковая дивизия передислоцировалась в Белоруссию, сначала в район Пружаны. А с 1947 года дивизия обосновалась в Слуцке до последнего дня своего существования. Она признавалась лучшей танковой дивизией в Белорусском военном округе в 1971, 1972, 1973 и 1979 годах. В августе 1990 года была расформирована….

Моменты торжественного митинга