На какие деньги живёт среднестатистический белорус

За чертой бедности живут почти 4% белорусов, самая высокая доля — в Могилёвской области.

Белорусское домашнее хозяйство в четвёртом квартале 2022 года, по данным Белстата, в среднем располагало ресурсами в размере 1849 руб. Сюда входят не только деньги, но и стоимость продуктов, выращенных своими силами, и полученных льгот.

Если сравнить с данными по третьему кварталу — прирост составил 7,2 руб.

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Самые бедные и богатые:

Ресурсами менее 300 рублей в месяц располагает 2,2% населения

менее 500 руб. в месяц — 16,3%,

от 500 до 800 руб. — 40,2%,

от 700 – 800 руб. — 13,5%,

свыше 1000 — 26,6%,

свыше 1500 — 7,4%.

Денежные расходы в среднем на домашнее хозяйство составили 1758,9 руб. в месяц. Почти 40% потребительских расходов семьи уходит на питание.