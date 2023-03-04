Как в Слуцке прошёл цветочный фестиваль

Погода напомнила снегом о зиме, но весеннюю атмосферу создал цветочный фестиваль, который сегодня прошёл в Слуцке. «Кур’ер» посмотрел, что там происходило.

Фестиваль «Цветочный джем» организовали Слуцкий эколого-биологический центр и Слуцкая районная центральная библиотека.

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На площадках библиотеки были организованы три зоны, которые в равной степени привлекли внимание посетителей.

Многие случчане принесли с собой комнатные цветы. Они оживлённо обсуждали разные виды растений и выбирали понравившиеся экземпляры.

Рядом были выставлены цветочные горшки, в оформлении которых авторы проявили фантазию и выдумку. Всего в конкурсе «Домик для зелёного друга» приняли участие 90 человек.

В отдельной зоне демонстрировались фильмы об уходе за комнатными растениями и была выставлена литература на эту тему.

Дети увлеклись изготовлением топперов — оригинальных украшений на палочке, которые вставляются в цветочный горшок. Специалисты провели для них мастер-класс и показали, какие оригинальные штуки можно сделать из подручных средств.

А ещё прошла увлекательная викторина на знание цветов.

По откликам участников, фестиваль получился интересным и разнообразил выходной день.

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