Белорусская IKEA откроет в Москве 10 магазинов уже в 2023 году. Компания Swed House, производящая аналоги шведской мебели, запустит точки площадью до 1000 кв. м. В будущем по России таких хотят открыть 50. Более того, Swed House ведёт переговоры, чтобы стать арендатором торговых точек Мега, в которых находилась оригинальная IKEA.

По словам представителя бренда, у них есть заводы в Беларуси, России, Казахстане, Китае. Там производят мебель и текстиль, идентичные шведским, а порой они ещё и стоят дешевле, пишет TASS.