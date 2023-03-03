Смотрите подборку фотографий «Кур’ера» из жизни Слуцка в 2003 и 2013 годах (вторая половина февраля — начало марта).

2003 год

Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
13 февраля. Слуцкое предприятие общественного питания «Поиск-С» в собственном ресторане «Вежа града» провело первое в своей истории мероприятие с презентацией и дегустацией своей продукции
Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
15 февраля. Митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов
Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
25 февраля. В Слуцкой центральной городской библиотеке прошла встреча группы белорусских писателей с читателями
Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
Солигорские шахтёры (слева направо): Николай Лобов, Сергей Павлов, Вячеслав Журавлёв
Что происходило в Слуцке в 2003 году. Фото
5 марта. Ветераны-танкисты у памятника Г.К. Жукову после возложения венка
В этом году слуцкое пиво ещё на прилавках магазинов
В этом году слуцкое пиво ещё на прилавках магазинов

2013 год

Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
15 февраля. Ветераны Афганской войны фотографируются возле боевой машины десанта, установленной день назад возле памятника воинам-интернационалистам. Фото: Эмилия Метельская
Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
13 февраля. Работники ЖКХ наводят порядок в подвале одного из домов в центре Слуцка. Фото: Алесь Достанко

Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото

Реклама
Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
23 февраля. Вечеринка «Призыв — 2013» в Молодёжном Центре. Фото: Эмилия Метельская
Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
16 февраля. Суббота — день свадебных церемоний. В холле Слуцкого ГДК идёт ремонт. Фото: Виктория Капская
Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
14 февраля. Первенство Республики Беларусь по судомодельному спорту «Гардемария-2013». Фото: Оля Зингер

Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото

Что происходило в Слуцке в 2013 году. Фото
1 марта. В СШ№8 прошёл конкурс «Мисс БРСМ – 2013». Участие в нём приняли десять девушек, учениц школ Слуцка и района. Победительницей стала Анастасия Бойко, ученица СШ№12. Фото: Виктория Капская