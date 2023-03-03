На ближайшую неделю анонсировано семь «прямых телефонных линий».

В субботу, 4 марта, — Наталья Викентьевна Чернушевич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома. Звоните с 9.00 до 12.00 по телефону (801795) 7 50 18.

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В субботу, 4 марта, — Сергей Викторович Левкович, первый заместитель председателя Миноблисполкома. Звоните с 9.00 до 12.00 по телефону (8017) 500 41 60.

В понедельник, 6 марта, — Валентина Витальевна Ражанец, депутат Палаты представителей Национального собрания. Звоните с 16.00 до 18.00 по телефону (801795) 7 56 09.

В понедельник, 6 марта, — Александр Александрович Семенович, первый заместитель начальника Слуцкого РОВД – начальник милиции общественной безопасности. Звоните с 10.00 до 12.00 по телефону (801795) 5 21 45. По каким вопросам: предупреждение и профилактика семейного насилия.

Во вторник, 7 марта, — Ольга Владимировна Люцко, начальник отдела принудительного исполнения Слуцкого района. Звоните с 9.00 до 11.00 по телефону (801795) 2 01 55. По каким вопросам: принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов.

В четверг, 9 марта, — Станислав Леонидович Чухольский, начальник Слуцкого РОВД. Звоните с 10.00 до 12.00 по телефону (801795) 5-53-78. По каким вопросам: полнота рассмотрения поступающих заявлений и обращений граждан.

В субботу, 11 марта, — Елена Васильевна Малишевская, врач-терапевт (заведующий) взрослой поликлиники Слуцкой ЦРБ. Звоните с 9.00 до 10.00 по телефону (801795) 7 15 06.