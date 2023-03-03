3 марта, как сообщает БелТА, суд вынес приговор обвиняемым по делу незарегистрированного правозащитного центра «Вясна». Их обвиняли по ч. 4 ст. 228 («контрабанда организованной группой») и ч. 2 ст. 342 УК РБ («финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок»).

Государственный обвинитель запрашивал для обвиняемых от 9 до 12 лет лишения свободы. В итоге суд приговорил их к следующим срокам:

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председатель «Вясны», лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий — 10 лет лишения свободы;

заместитель председателя «Вясны» и вице-президент FIDH Валентин Стефанович — 9 лет лишения свободы;

правозащитник «Вясны» Дмитрий Соловьёв — 8 лет лишения свободы заочно (он находится за границей);

координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович – 7 лет лишения свободы.

В чём обвинялся Алесь Беляцкий

В уголовном деле речь идёт о контрабанде более $250 000, выделенных иностранными организациями на протесты в Беларуси.

Беляцкий обвинялся в том, что с апреля 2016-го по июль 2021-го, действуя в составе организованной группы в качестве руководителя, в Минске, а также в пунктах таможенного оформления в Беларуси, а также в Литве и Польше перевёз через границу крупную сумму денег для дестабилизации обстановки в стране. В обвинении также указывается, что Беляцкий, будучи директором организации Pavasaris, зарегистрированной в Литве, действовал в Беларуси от имени ликвидированного ОО «ПЦ «Вясна», перевёз наличными в общей сумме не менее €201487,66 и $54895,59, которые были выделены иностранными организациями-донорами в качестве иностранной помощи, направленной на дестабилизацию политической обстановки в Беларуси. В 2022 году Беляцкий вместе с российской и украинской правозащитными организациями стал лауреатом Нобелевской премии мира.

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