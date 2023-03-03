Тест. Что подарить женщине, чтобы точно угодить?

К Международному женскому дню мы подготовили тест, который поможет выбрать подарок на 8 Марта. Ответьте на 8 вопросов и узнайте, что подарить женщине на праздник.
Что выбрать? Если вы прошли тест, но не смогли подобрать подходящий подарок, возможно, вам помогут определиться с выбором предложения от слуцкого бизнеса:
1Подарок для рукодельницы от магазина YARN
Если вы не знаете, что подарить маме, подруге или бабушке, то обратите внимание на её хобби. Если она любит проводить вечера за вязанием, отличным подарком для неё станет подарочный сертификат в магазин товаров для рукоделия Yarn.
В магазине вы найдёте всё для вязания, вышивания и рукоделия.
В продаже есть подарочные сертификаты на 15 руб., 20 руб., 30 руб., 50 руб.
- Адрес: г. Слуцк, ул. П. Коммуны, 2, ТЦ «Маяк» (3-й этаж, секция «Всё для дома»)
- Режим работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 18.00, вс с 10.00 до 16.00
- Телефон: (8029) 177 53 30
- Instagram: @hopland.by, @tkani_slutsk
ООО «ХопЛэнд» УНП 192209753
2Подарок по уходу за собой от магазина косметики kreamchick.by
Любая женщина хочет оставаться красивой и молодой. Поэтому уходовая косметика для лица, тела и волос — универсальный подарок.
Вы можете купить сертификат в магазине профессиональной корейской косметики kreamchick.by по адресу:
- г. Слуцк, ул. П. Коммуны, 2 (ТЦ «Маяк»).
- Режим работы: пн-пт с 10.00 до 20.00, сб, вс с 10.00 до 19.00.
- Instagram: @kreamchick.by
ИП Федоришина А.В. УНП 192970440
3Подарок для любительницы загара от студии красоты Malina
Выбираете подарок для подруги, которая активно пользуется автозагаром и бронзатором, а летом предпочитает часами лежать под солнцем ради красивого загара?
Её точно порадует новая услуга моментального эко-загара в студии красоты MALINA. Купить подарочный сертификат на эту услугу можно по адресу:
- г. Слуцк, ул. Ленина, 177 (Дом быта, вход со стороны «Бистро»).
- Телефон: (8044) 780 60 06
- Instagram: @malina_slutsk
ИП Марачковская Л.А. УНП 691977041
4Подарок для любимой от магазина женского белья «Новый образ»
Чем порадовать любимую женщину? Конечно же, красивым комплектом нижнего белья. А чтобы подарок точно подошёл, можно приобрести подарочный сертификат.
Ассортимент магазина женского белья «Новый образ»: халаты, сорочки, пижамы, эротическое бельё, купальники круглый год. Широкий выбор качественного белья на любые размеры.
- Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 118.
- Время работы: пн-пт с 10.00 до 18.00, сб-вс с 10.00 до 16.00.
- Телефон: (8029) 610 26 74
- Сайт: belio.by
- Instagram: @new_obraz_slutsk
ИП Антип М.И. УНП 691 977 054
5Подарок для любительницы маникюра от магазина Cherry
Если у вашей подруги или родственницы дома есть отдельная полочка с лаками, пилочками для ногтей, тогда мы знаем идеальный подарок – сертификат в магазин Cherry.
В магазине Cherry вы можете приобрести всё необходимое для наращивания ресниц, маникюра и педикюра (лампы, стерилизаторы), наборы для бровей и депиляции.
Также до 15 марта действует акция -8% на стартовые наборы для мастеров маникюра.
- Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 128.
- Телефон: (8033) 600 04 80
- Instagram: @beauty_cherry.by
ООО «Русская коса» УНП 193668121
6Подарок: гладкое тело – это комплимент себе от @aza_sugar
Не знаете, что подарить близкой подруге, маме, а может, хотите сделать подарок для себя?
Сертификат на депиляцию от @aza_sugar поможет сэкономить время на уходе за собой, а также придаст уверенности.
Восковая и сахарная депиляция – это быстро, комфортно, красиво, безопасно. Кожа скажет вам спасибо.
- Адрес: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, д.46.
- Телефон: (8029) 284 92 41
- Instagram: @aza_sugar
Физ. лицо Головченко А.И. KB3585364