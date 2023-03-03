Тест. Что подарить женщине, чтобы точно угодить?

1 Подарок для рукодельницы от магазина YARN

Если вы не знаете, что подарить маме, подруге или бабушке, то обратите внимание на её хобби. Если она любит проводить вечера за вязанием, отличным подарком для неё станет подарочный сертификат в магазин товаров для рукоделия Yarn.

В магазине вы найдёте всё для вязания, вышивания и рукоделия.

В продаже есть подарочные сертификаты на 15 руб., 20 руб., 30 руб., 50 руб.

Адрес: г. Слуцк, ул. П. Коммуны, 2, ТЦ «Маяк» (3-й этаж, секция «Всё для дома»)

Режим работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 18.00, вс с 10.00 до 16.00

Телефон: (8029) 177 53 30

Instagram: @hopland.by, @tkani_slutsk

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