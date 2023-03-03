На этой неделе «Кур’ер» познакомил читателей с креативной учительницей Светланой Циулей и победителем Открытого чемпионата Минска по гиревому спорту Владиславом Картелем.

Светлана Циуля

Светлана Циуля — педагог из Слуцка. Она 26 лет работала в гимназии №1 учителем младших классов, а теперь стала предпринимателем и готовит малышей к школе, а ещё учит будущих медиков в колледже профессиональной лексике на белорусском языке. Ученики Светланы Циули участвовали в исследовательских конкурсах, ходили на экскурсии, вели литературные дневники, а одна ученица даже сняла мультфильм и победила на международном конкурсе. Слуцкая библиотека признала класс Светланы Циули самым читающим. Светлана Михайловна рассказала, что не любит работать по конспектам, а всё время придумывает для учеников что-нибудь новое.

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педагогом из Слуцка Светланой Циулей «Мне скучно просто так работать». Интервью с креативным

Владислав Картель

Владислав Картель — 22-летний парень из Слуцка, студент Витебской государственной академии ветеринарной медицины. Сейчас он находится на практике в СПК «Сороги-Агро» в Слуцком районе. Молодой человек занимается тяжёлой атлетикой с детства. Тренировался в Слуцкой СДЮШОР у преподавателя Василия Шуманского. 26 февраля он завоевал І место в Открытом чемпионате Минска по гиревому спорту по длинному циклу в весовой категории 70 кг.