Текущий ремонт в 2023 году запланирован на 6 улицах города и на одной улице в деревне Лядно. Работы включают в себя снятие старого асфальта и укладку нового.

Служба заказчика ЖКУ объявила конкурс «Работы по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети населённых пунктов г. Слуцка и Слуцкого района».

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Сроки ремонта — с 22 марта по 31 декабря.

Ориентировочная стоимость закупки — 1 118 915 рублей.

Какие улицы хотят отремонтировать и объём работ

г. Слуцк, ул. Пионерская — 220 м 2 ;

; г. Слуцк, ул. Ленина — 16410 м 2 ;

; г. Слуцк, ул. Уласовца — 3060 м 2 ;

; г. Слуцк, ул. Чехова — 675 м 2 ;

; г. Слуцк, ул. Молодёжная — 2460 м 2 ;

; г. Слуцк, ул. П.Маглыша — 720 м 2 ;

; д. Лядно, ул. Молодёжная — 3040 м2.

Объявленный тендер не означает, что в этом году в городе и районе обновят только эти улицы. Возможно, их будет больше.

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