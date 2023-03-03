Этой ночью в Слуцке горел жилой дом

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Слуцк, пожар

В ночь с четверга на пятницу, 2 марта, в 12-м городке, напротив СШ №9, загорелся жилой одноэтажный дом, в котором несколько квартир.

Пострадавших и погибших нет, сообщается в сводке Минского областного УМЧС.

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Слуцк, пожар