Минобразования утвердило форму характеристики для обучающихся, сообщает Национальный правовой портал.

Документ коснётся тех, кто получил или получает общее среднее, профессионально-техническое или среднее специальное образование.

Что отражается в характеристике:

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личные качества (исполнительность, дисциплинированность, инициативность, степень самостоятельности, сформированность навыков здорового образа жизни, активность, интересы, качества лидера и др.);

моральные качества (ответственность, порядочность, тактичность, доброжелательность, отзывчивость, отношение к государственным и общественным институтам и др.);

участие выпускника в работе органов самоуправления, молодёжных объединениях, в организации и проведении общественно значимых мероприятий, акций, шефстве над ветеранами войны и труда, в спортивных соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях, выставках, конкурсах технического и декоративно-прикладного творчества, в волонтёрском, студотрядовском движении и общественно полезном труде и др.;

сведения о дисциплинарных взысканиях, применённых к выпускнику (обучающемуся) в течение последнего года до даты выдачи характеристики, о поведении выпускника (обучающегося), об индивидуальных достижениях обучения, участии в олимпиадах, конкурсах.

Как получить характеристику

Для этого в год приёма нужно подать запрос в соответствующее учреждение образования. К заявлению необходимо приложить документы, которые могут повлиять на характеристику. Например, грамоты.

Сколько времени готовится характеристика

Срок на подготовку характеристики должен быть не больше пяти календарных дней с момента получения запроса учреждением образования.

Ранее Минобразования отмечало, что характеристика станет обязательным документом для поступления абитуриента в высшие учебные заведения. На конкурсную ситуацию документ не повлияет, но будет иметь значение уже после поступления в институт или университет.