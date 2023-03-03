Накануне Всемирного дня писателя, который отмечается 3 марта, побывал в Слуцке на улице, названной в честь одного из самых читаемых писателей в мире — Льва Толстого. Его произведения переведены на 114 языков мира.

Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910 гг.) – гениальный русский писатель и мыслитель. Помимо всемирно известных романов «Война и мир» и «Анна Каренина», он автор трилогии «Детство. Отрочество. Юность». Его перу принадлежат роман «Воскресенье» и драма «Живой труп», повести «Крейцерова соната», «Казаки», «Хаджи-Мурат», очерки «Севастопольские рассказы» — всего 174 произведения. Знакомиться с его рассказами и сказками мы начинаем с детства.

«Довольствоваться малым и делать добро другим», — так он говорил о своём предназначении. Жил Лев Толстой, несмотря на графский титул, в соответствии со своими убеждениями. Когда он работал в Земской управе, то по всей округе были открыты десятки школ для крестьянских детей. Организовал школу в своей усадьбе и преподавал так, что ребята не хотели расходиться. Во время голода 1891—1892 годов вместе со своей семьёй организовал сбор средств, были открыты столовые для крестьян, раздавали семена, дрова, корм для лошадей.

Реклама

Имя Толстого носит улица и переулок

В Слуцке есть 1-й переулок Л.Толстого и улица Толстого. Начинается она от ул. 8 Марта, проходит параллельно Комсомольской, пересекает ул. Максима Богдановича, тянется примерно 500-600 метров и упирается в 1-й пер. Льва Толстого. Есть сведения, что раньше в Слуцке эта улица называлась Юрьевская.

Деревенские настроения

Любая прогулка по слуцким улицам, в стороне от центральной магистрали, окунает в свою атмосферу и навевает какие-то личные воспоминания.

В начале прогулки увидел куст с весенними серёжками – это лещина. Она первой из древесных растений начинает «цвести».

Петушок и курочки своими голосами пробудили воспоминания о родительском доме, где эти птицы были обязательной принадлежностью двора.

Вся часть улицы до перекрёстка напоминает больше деревню: традиционные деревянные дома и незатейливый вокруг них антураж.

Впечатлил дом, который создавал человек явно творческой натуры. Видно, как одноэтажный дом достраивался в высоту и расширялся: появились мансарда с оригинальными окнами и фигурная крыша. Это строение как будто перенесло в старину.

Ручной насос и промзона

Через 150 метров маршрут пересекает улица Максима Богдановича.

Обратил внимание на ручной насос для воды. Таких в городе прежде не встречал.

За перекрёстком характер улицы Льва Толстого изменился. Обстановка стала более приземлённой. Справа раскинулся огромный пустырь.

Далее слева пошла длинная полоса промзоны, которая мало соответствует имени великого писателя.

Старина и новостройки

Нужно отдать должное случчанам, кто живёт на этой улице, — они стараются поддерживать порядок на своих участках, несмотря на то, современный дом или нет.

Есть и владения, на которых строительство продолжается.

Есть дом, мимо которого точно никто не пройдёт. Привлекают внимание необычные башенки на столбах — в виде азиатских пагод, а по обе стороны ворот сидят гипсовые собаки-охранники.

Одно подворье приспособили под мини-стадион, а зимой, наверное, здесь играют в хоккей.

У старенького дома со ставенками собрана коллекция валунов, принесённых ледником с Севера.

Нашлось здесь место и уличному творчеству. Стена гаражей покрыта граффити.

Заканчивается улица Льва Толстого у массивных железных ворот без какой-либо вывески. Берёзы заботливо огорожены самодельным заборчиком.

В конце маршрута главная достопримечательность улицы — дом, в котором в 1936-37 годах жил будущий Маршал Победы Георгий Константинович Жуков.

Что знают жители улицы о Толстом

Надо сказать, что в эту пору людей в частном секторе встретить непросто, а так хотелось побеседовать со случчанами, что помнят они о великом писателе. Удалось это сделать только в конце прогулки.

Спросил женщину, вышедшую из подъехавшего авто: «Какие произведения написаны Львом Толстым?». Последовал моментальный ответ: «Конечно, «Война и мир»!».

На обратном пути в одном из дворов вышеупомянутой улицы заприметил двух хозяек и задал тот же вопрос. Они ответили не задумываясь: «Война и мир».

Прогулка оставила приятное ощущение в душе от того, что наш город многообразный и самобытный.

Мы продолжим рассказывать об улицах, названных именами поэтов и писателей, в рамках нашего проекта, посвящённого году «Слуцк — культурная столица Беларуси 2023».

Если вы хотите, чтобы мы рассказали о вашей улице, её истории, интересных людях, звоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот.