Где в Слуцке можно культурно провести выходные дни? Можно провести время в Центре традиционной культуры ( в 11 городке), где пройдёт бесплатная развлекательная программа: послушать песни, потанцевать и посмотреть выставку. А любители цветов приглашаются в городскую библиотеку на цветочный фестиваль.

Краеведческий музей

Постоянные экспозиции:

«Память и боль белорусской земли».

«Слуцкие пояса».

«От первобытнообщинного строя к Слуцкому княжеству» и «Слуцкое княжество».

«Природа края».

Адрес: ул. Ленина, 171.

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Время работы: вт-вс 09.00–18.00

Музей этнографии

Постоянная экспозиция:

«Быт и занятия крестьян Слуцкого уезда ХІХ – начала ХХ веков».

Адрес: ул. Ленина, 153.

Время работы: вт-вс 09.00–18.00

Галерея искусств им. В.С. Садина

Республиканский выставочный проект V Триеннале декоративного искусства от Белорусского союза художников «Декарт-22». В экспозиции — современный художественный текстиль (гобелены, панно), керамика, стекло, батик, металл.

«Творчество без границ», посвящённая 45-летию Слуцкой ДШИ.

Адрес: ул. Копыльская, 2. Время работы: вт-вс: с 09.00 до 18.00

Музей истории слуцких поясов

Режим работы музея: вт–сб: 08.00 — 16.30. Выходные: вс, пн.

Предварительная запись по телефонам (за день до экскурсии): 8 (01795) 36802, 8044 7150300

Слуцкий Центр традиционной культуры

Воскресенье 5 марта

Музыкально-развлекательная программа «Весны прекрасной дуновенье»

В программе:

выступление народного инструментального ансамбля «Згода»

программа любителей народно-бытового танца «Фолк Данс»

интеллектуальный конкурс «Любимая Минщина»

выставка творческих работ

Начало в 12 00. Вход бесплатный.

Адрес: ул. Социалистическая, 129. Телефон: 3-38-53

Слуцкий городской Дом культуры

Можно запастись билетами заранее. Во вторник, 7 марта, состоится концерт «О чём поют мужчины» Принимает участие вокальная группа «Лабиринт» и её друзья. Цена билета: 12 рублей. Начало в 18.00

А в пятницу, 10 марта, выступит группы «Дрозды» с программой «Хата бацькоў». Цена билетов: 35 рублей. Начало в 18.30

Кинотеатр «Беларусь»

Суббота, 4 марта:

Мумиёшки 11:20

Рок дог 3: Битва за бит 13:05

Чебурашка 14:50

Человек-муравей и Оса: Квантомания 17:15

Нюрнберг 19:35

Папы против мам 22.05

Воскресенье, 5 марта

Рок дог 3: Битва за бит 12:05

Аватар: Путь воды 13:50

Нюрнберг 17:15

Папы против мам 19:45

Человек-муравей и Оса: Квантомания 21:40

Адрес: ул. Ленина, 179, телефон: 8 (01795) 2 51 68.

Центральная районная библиотека

Суббота, 4 февраля

Фестиваль «Цветочный джем» с 10.00 до 12.00.

В рамках фестиваля можно будет поучаствовать в конкурсе оформителей цветочных горшков, принять участие в обмене комнатных растений, научиться делать топер-украшение для цветочного горшка и многое другое.

Чтобы принять участие в обмене цветочными растениями, необходимо принести свое здоровое растение.

Организаторы фестиваля: Слуцкий эколого-биологический центр учащихся и Слуцкая районная центральная библиотека.

Место проведения: Филиал №1, ул. Головащенко, д. 6. Тел: 4-50-71

Также работает:

Общий абонемент;

Общий читальный зал;

Публичный центр правовой информации.

Режим работы библиотеки: вт – сб: 10.00-19.00, без обеда, вс: 9.30-18.00, обед 13.00-13.30.

Филиал №2, ул. Социалистическая, д.129. Тел: 3 23 42

общий читальный зал;

общий абонемент.

Режим работы: вт – птн: 10.00-19.00, без обеда, сб, вс: 10.00-19.00, обед 13.00-14.00

Вход свободный. Библиотека предупреждает, что в афише возможны изменения. Тел. для справок: 5-42-10, 6-36-70, 6-36-10.