Где в Слуцке можно культурно провести выходные дни? Можно провести время в Центре традиционной культуры ( в 11 городке), где пройдёт бесплатная развлекательная программа: послушать песни, потанцевать и посмотреть выставку. А любители цветов приглашаются в городскую библиотеку на цветочный фестиваль.
Краеведческий музей
Постоянные экспозиции:
- «Память и боль белорусской земли».
- «Слуцкие пояса».
- «От первобытнообщинного строя к Слуцкому княжеству» и «Слуцкое княжество».
- «Природа края».
Адрес: ул. Ленина, 171.
Время работы: вт-вс 09.00–18.00
Музей этнографии
Постоянная экспозиция:
- «Быт и занятия крестьян Слуцкого уезда ХІХ – начала ХХ веков».
Адрес: ул. Ленина, 153.
Время работы: вт-вс 09.00–18.00
Галерея искусств им. В.С. Садина
- Республиканский выставочный проект V Триеннале декоративного искусства от Белорусского союза художников «Декарт-22». В экспозиции — современный художественный текстиль (гобелены, панно), керамика, стекло, батик, металл.
- «Творчество без границ», посвящённая 45-летию Слуцкой ДШИ.
Адрес: ул. Копыльская, 2. Время работы: вт-вс: с 09.00 до 18.00
Музей истории слуцких поясов
Режим работы музея: вт–сб: 08.00 — 16.30. Выходные: вс, пн.
Предварительная запись по телефонам (за день до экскурсии): 8 (01795) 36802, 8044 7150300
Слуцкий Центр традиционной культуры
Воскресенье 5 марта
Музыкально-развлекательная программа «Весны прекрасной дуновенье»
В программе:
- выступление народного инструментального ансамбля «Згода»
- программа любителей народно-бытового танца «Фолк Данс»
- интеллектуальный конкурс «Любимая Минщина»
- выставка творческих работ
Начало в 12 00. Вход бесплатный.
Адрес: ул. Социалистическая, 129. Телефон: 3-38-53
Слуцкий городской Дом культуры
Можно запастись билетами заранее. Во вторник, 7 марта, состоится концерт «О чём поют мужчины» Принимает участие вокальная группа «Лабиринт» и её друзья. Цена билета: 12 рублей. Начало в 18.00
А в пятницу, 10 марта, выступит группы «Дрозды» с программой «Хата бацькоў». Цена билетов: 35 рублей. Начало в 18.30
Кинотеатр «Беларусь»
Суббота, 4 марта:
- Мумиёшки 11:20
- Рок дог 3: Битва за бит 13:05
- Чебурашка 14:50
- Человек-муравей и Оса: Квантомания 17:15
- Нюрнберг 19:35
- Папы против мам 22.05
Воскресенье, 5 марта
- Рок дог 3: Битва за бит 12:05
- Аватар: Путь воды 13:50
- Нюрнберг 17:15
- Папы против мам 19:45
- Человек-муравей и Оса: Квантомания 21:40
Адрес: ул. Ленина, 179, телефон: 8 (01795) 2 51 68.
Центральная районная библиотека
Суббота, 4 февраля
Фестиваль «Цветочный джем» с 10.00 до 12.00.
- В рамках фестиваля можно будет поучаствовать в конкурсе оформителей цветочных горшков, принять участие в обмене комнатных растений, научиться делать топер-украшение для цветочного горшка и многое другое.
- Чтобы принять участие в обмене цветочными растениями, необходимо принести свое здоровое растение.
Организаторы фестиваля: Слуцкий эколого-биологический центр учащихся и Слуцкая районная центральная библиотека.
Место проведения: Филиал №1, ул. Головащенко, д. 6. Тел: 4-50-71
Также работает:
- Общий абонемент;
- Общий читальный зал;
- Публичный центр правовой информации.
Режим работы библиотеки: вт – сб: 10.00-19.00, без обеда, вс: 9.30-18.00, обед 13.00-13.30.
Филиал №2, ул. Социалистическая, д.129. Тел: 3 23 42
- общий читальный зал;
- общий абонемент.
Режим работы: вт – птн: 10.00-19.00, без обеда, сб, вс: 10.00-19.00, обед 13.00-14.00
Вход свободный. Библиотека предупреждает, что в афише возможны изменения. Тел. для справок: 5-42-10, 6-36-70, 6-36-10.