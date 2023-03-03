Пришла вторая история на акцию к 8 Марта. Добрые слова о своей бабушке прислала случчанка Диана Кудласевич. Она рассказала о том, как перед школой бабушка покупала ей сладости, как её любят другие дети и как теперь с удовольствием к ней ходят в гости её правнучки.

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«Мою бабушку зовут Грекович Тамара Фёдоровна, и она уже дважды прабабушка в свои-то 67 лет. Она для меня один из самых близких и родных людей на свете.

Мы живём в одном городе, и она очень мне помогает с детьми (правнучками). Видимся почти каждый день, и всё равно ещё созваниваемся по 100500 раз за день. Дети очень её любят. Помню, в детстве всегда заходила к ней после школы на обед или ужин и после ложилась отдыхать в её комнате.

А сейчас это делает моя дочка, только после садика. Так тепло становится на душе, когда вижу свою маленькую копию на бабушкиной кровати. Бывает, начну возмущаться, что бабушка детям сладостей много покупает. А потом вспоминаю, как перед школой в ларьке (тогда он был) возле 58-го магазина она всегда покупала мне что-нибудь вкусненькое в школу. Такая была у нас традиция. И думаю: «Ладно, мои дети тоже потом будут вспоминать, это же так круто».

Моя бабушка проработала почти 25 лет в детском садике воспитателем, но шутит, что ни за какие бы деньги туда не вернулась. Ещё, уже на пенсии, несколько лет работала воспитателем в общежитии от Слуцкого государственного колледжа. Её очень любят и уважают дети, она их воспитывала как своих, всегда за них переживала и учила жизненным вещам. Когда гуляем по городу и встречаем её выпускников, часто подбегают, здороваются и рассказывают, как сложилась их дальнейшая жизнь, интересуются, как она поживает.

Она у меня самая добрая и понимающая, внимательная и заботливая. Я очень счастлива, что она у меня есть, моя бабуля. К слову, мой муж тоже называет её своей бабулей.

Бабушка, дорогая моя, от всего сердца поздравляю тебя с 8 Марта! Пусть на душе всегда светит весеннее солнышко. Пусть в твоём доме царят уют, тепло и любовь. Улыбайся, радуйся каждому дню. Будь счастлива и здорова. Я тебя люблю!»

Напомним, что вы тоже можете прислать истории про своих бабушек к 8 Марта. Авторы трёх лучших историй выиграют для них цветы к Международному женскому дню.

Если вы хотите поучаствовать в нашем конкурсе, что надо сделать:

1. Написать историю о бабушке (указать её имя и фамилию) до 9 часов 6 марта;

2. Прислать на Viber (8 033 318 99 30, Виктория);

3. Обязательно оставить номер телефона для обратной связи.

У вас остались вопросы – звоните (8 033) 318 99 30 (Виктория).

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