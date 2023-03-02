Как рассказал «Кур’еру» Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности, милиция знает о призывах к «сходкам» ЧВК «Рёдан» в Слуцке.

Слуцких подростков-приверженцев ЧВК «Рёдан» в соцсетях призывали собираться в общественных местах. Ранее в России и Украине такие собрания оканчивались массовыми драками.

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Александр Семенович подчёркивает, что Слуцкая милиция держит ситуацию на контроле и все попытки провести подобные акции в нашем городе будут пресекаться. Также замначальника РОВД призывает родителей быть внимательнее к своим детям и ограждать их от необдуманных действий.

На этой неделе в Гомеле и Бресте сотрудники ОВД пресекли попытки устроить акции сторонников субкультуры ЧВК «Рёдан». Подростков до 16 лет поставили на учёт в ИДН, а молодым людям старше 16-ти грозит административная ответственность.

Субкультура под названием ЧВК «Рёдан» возникла в качестве подражания японскому мультфильму Hunter x Hunter о преступной группировке «Геней Рёдан». Сторонники этой субкультуры могут участвовать в массовых драках в торговых центрах. Такие беспорядки с участием приверженцев ЧВК «Рёдан» уже случались в России и Украине.

Подростки из ЧВК «Рёдан» носят клетчатые штаны и чёрную одежду с изображением паука с цифрой 4 на спине, красят волосы в чёрный цвет и могут носить с собой травматическое оружие или нож.

Ранее: В Гомеле и Бресте милиция предотвратила акции ЧВК «Рёдан»