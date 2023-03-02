Специалисты Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии обратили внимание на живучесть мифов о пользе и вреде молока. Они рассказали, что из устоявшихся утверждений не имеет фактических оснований.

Миф 1. Самые полезные молочные продукты имеют короткий срок годности

Многие считают, что «хорошее» молоко – то, которое портится через 5 дней.

Молоко портится под воздействием различных бактерий. Они попадают в него при дойке коровы, во время транспортировки, фильтрации и прочих технических процессах. Чем выше качество сырья, которое принимает завод с фермы, чем чище оборудование. Чем современнее условия розлива, лучше упаковка и условия хранения, тем меньше бактерий в готовом продукте. А значит, и храниться он может не 5 дней, а до 2 недель.

Миф № 2. В растительном молоке столько же витаминов, сколько и в коровьем

Соевое молоко по своему составу наиболее близко коровьему: в нём содержится столько же белка. Но в других видах этого продукта белка содержится мало или его нет совсем. Так, в 250 мл миндального и кокосового молока содержится 4 г белка, тогда как в коровьем — около 9 г.

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Показатели витаминов и минералов тоже отличаются. В 100 г цельного молока приблизительно 120 мг кальция, а в кокосовом — всего 16 мг. С другой стороны, в растительных видах молока тоже есть те или иные полезные элементы. Поэтому для полноценного питания стоит чередовать разные виды продуктов.

Миф 3. При непереносимости лактозы нельзя употреблять кисломолочную продукцию

Людям, страдающим частичной непереносимостью лактозы или лактазной недостаточностью, рекомендуется заменить молоко на кисломолочные продукты – например, йогурт. Это необходимо для того, чтобы организм получал белок и кальций в пределах установленной нормы.

Йогурт можно употреблять даже с диагностированной лактазной недостаточностью, при этом человек не будет испытывать характерных симптомов – боли в животе, вздутия, диареи, так как йогуртные культуры обладают лактазной активностью и

помогают усваивать лактозу.

Миф 4. От жирных молочных продуктов полнеют

Чтобы набрать вес, нужно перебирать калории, то есть получать больше энергии, чем тратить. Жиры – необходимые элементы в рационе здорового человека, и они не являются причиной избыточного веса напрямую. Если вы уберёте из рациона жир, он заменяется чем-то другим, в большинстве случаев простыми углеводами – сахаром.

Но если ваше питание сбалансированное, в том числе с содержанием молочных продуктов средней жирности (питьевые кисломолочные продукты и молоко – 3,2%, творог – 5%), вы почувствуете насыщение и будете реже прибегать к перекусам в течение дня.

Миф 5. Коров лечат антибиотиками, которые остаются в молоке

Заболевших коров и правда лечат антибиотиками, но их содержат отдельно от основного стада, доят отдельно, а после дойки система тщательно моется, и молоко утилизируется, чтобы антибиотики не попали в партию для поставки на завод. Введение выздоровевших коров в основное стадо происходит через 2-3 месяца – после вывода лекарств из крови с обязательным контролем наличия антибиотиков в их молоке.

При приёмке молока-сырья на заводе проводится тест каждой партии на антибиотики, и этот показатель не должен превышать 0, иначе молоко отправляется обратно на ферму.

Миф 6. Фруктовые наполнители в йогуртах – это химия

Так называемый фруктово-ягодный наполнитель – это не что иное как «варенье». Фрукты и ягоды поступают на заводы компаний, специализирующихся на производстве пюре и соков, где они моются, калибруются, измельчаются до необходимой консистенции, в них добавляется сахар. Они проходят термическую обработку и фасуются в специальные герметичные контейнеры. В таком виде фруктовые наполнители поступают на молокозаводы. На этапе фасовки они смешивается с готовым продуктом (творогом, йогуртом).

Миф № 7. Детям нужно много молока

Малышам рекомендовано выпивать 2 чашки молока в день, детям от 4 до 8 лет — 2,5 чашки, а подросткам — 3. Но нужно учесть, что 1 чашка молока приравнивается к 1 чашке йогурта или 42,5 г сыра. Так что дети не должны пить молоко в течение всего дня, а употреблять другие молочные продукты.

МИФ 8. В молоке длительного хранения нет никаких полезных веществ

Молоко длительного хранения (до полугода) – это ультрапастеризованное молоко, которое хранится долго благодаря особой термической обработке и упаковке. Это современный и наиболее щадящий способ обработки молока.

Молоко нагревают до 135-137 °C и тут же охлаждают до 4-5 °C. Это позволяет уничтожить бактерии полностью, но полезные вещества в молоке сохраняются, поскольку термическая обработка длится всего 2-4 секунды. Такое молоко содержит меньше витаминов, чем пастеризованное, однако белка и кальция вы получите столько же.

МИФ 9. В молочных и кисломолочных продуктах содержатся вредные красители и добавки «Е»

Наличие добавок с индексом «Е» в составе продукта не означает, что в нём содержится что-то ненатуральное или вредное для организма. Е100-Е1999 – это европейская классификация добавок, разбитых на группы в зависимости от функций. Многие из этих добавок вполне натуральны. Даже в самом обычном яблоке три вида «Е»: Е260 – уксусная кислота, E270 – молочная кислота и, конечно, Е296 – яблочная кислота. Е330 – лимонная кислота; Е440, Е412 – стабилизаторы, получаемые из кожуры апельсина, яблочной выжимки и семян индийского дерева гуар.

Абсолютно натурального происхождения и некоторые красители – свекольный сок, экстракт кожуры винограда, экстракт паприки и т.д. Они полезны для организма, правда, их содержание в составе продукта, как правило, невелико.

Запрещены в Беларуси пищевые добавки: Е103, Е106, Е111, Е121, Е123, Е126, Е130, Е181, Е216, Е217, Е240, Е924, Е924а. Всегда внимательно читайте этикетку, чтобы разобраться, какие ингредиенты входят в продукт.

Миф 10. Взрослым молоко не нужно

Молочные продукты важны для человека в любом возрасте – в них содержатся необходимые для организма пищевые вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Полный отказ от молочных продуктов может привести к недостаточному поступлению в организм кальция, что приводит к развитию остеопороза.