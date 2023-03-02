Выбирать подарки на 8 Марта — для многих мужчин занятие мучительное и скучное. И порой в голову приходят только банальные варианты, например, косметика или духи, а кто-то просто дарит деньги. Поэтому не удивляйтесь, дорогие мужчины, что хорошее настроение к вашим любимым женщинам приходит всё реже, а мигрень — всё чаще.

Но, к счастью, есть универсальное решение, которое обрадует любую женщину на любой праздник. Это, конечно же, ювелирные украшения! В магазинах СЛАВИЯ точно знают, о чём мечтают любимые мамы, дочки, сёстры и подруги и как подобрать достойные подарки, даже если бюджет на покупку всего лишь 50 рублей.

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За весенними подарками предлагаем заглянуть в СЛАВИЯ! Эта ювелирная сеть представлена в 30 городах Беларуси, один ювелирный магазин СЛАВИЯ находится в Слуцке на улице Ленина.

Там есть как классические ювелирные изделия, так и множество новинок, которые станут трендами этой весны! Ей точно понравится.

С 1 марта в СЛАВИЯ действует скидка на золотые и серебряные серьги до -59%, а ещё — скидка по карте клиента в 5%. Кстати, с ней можно почистить украшения совершенно бесплатно! Листайте вниз и смотрите идеи подарков для своих близких на разный бюджет!

Украшения до 50 рублей

Искреннее внимание и забота не бывают лишними даже в обычный день — что уж говорить про 8 Марта. Приятный сюрприз в виде украшения из серебра раскрасит этот день в самые радужные тона. А если ваш бюджет ограничен, то не стоит отчаиваться!

В магазинах СЛАВИЯ много вариантов серёг (эльфы, серьги-цепочки), которые стоят не более 50 рублей. Особенно с учётом акции, которая действует с 1 марта.

Украшения до 200 рублей

Не забудьте поздравить маму! Подарок должен быть эмоциональным и памятным. Хорошие серьги будут напоминать самому родному человеку о вашей искренней сыновней любви и признательности. Например, цветные фианиты прекрасно дополнят любой весенний образ, а серьги с чёрным ониксом — классический вариант.

Присмотритесь к серьгам-пусетам. Они универсальны и регулируются под толщину мочки уха. Такой вид украшений считается самым удобным.

Удачным подарком для дочери-подростка (особенно если она занимается танцами), станет серебряная подвеска в виде балерины.

Другая категория бюджетных элегантных украшений, на которые вам стоит обратить внимание, — это серебряное колье.

Украшения до 500 рублей

Любимые женщины ждут подарка на 8 Марта с нетерпением и большими надеждами. В светлый женский праздник избавьте их от всех хлопот, позвольте прожить день в приятных и расслабляющих занятиях и обязательно порадуйте искренними словами любви. Подарок должен показать, как женщина вам дорога и необходима. Очаровательное золотое кольцо вполне подойдёт для задуманного.

В магазине СЛАВИЯ в Слуцке представлен большой выбор колец из золота. Причём сумма покупки не будет превышать 500 рублей.

Весна — время ярких красок. Рискните перевернуть привычные представления о ювелирных украшениях и докажите всему миру, что ваша вторая половинка — особенная. Подарите ей серьги и колье из новой коллекция TWIST.

Выбирайте кольца, серьги, колье или браслеты в любом из 8 цветов!

Если хотите сделать особенный подарок близкой подруге или сестре, то браслет для шармов и шарм отлично подойдут на эту роль. Он будет подчёркивать вашу общность и родственную связь.

Обратите внимание на золотые подвески буква с бриллиантами, которые будут стоить не дороже 250 рублей.

Присмотритесь к золотому колье с жемчугом. Это украшение, которое точно не останется незамеченным.

Весной и летом без браслетов никуда. Они подчёркивают женственность по максимуму. Жёсткие браслеты совершенно универсальны: создавая эффект сверхтонких изящных запястий, они хороши не только в сольном исполнении, но и дают простор для бесконечных стильных комбинаций.

Хорошим подарком для любимой, подруги, дочери или сестры станет изящный серебряный браслет.

Подарочная карта

Вы можете преподнести и подарочную карту СЛАВИЯ на сумму от 50 рублей. Её покупку легко оплатить онлайн и забрать в магазине либо оформить доставку по всей территории Беларуси.

Человек, который получит карту в подарок, может выбрать украшения на указанную сумму во всех магазинах сети СЛАВИЯ.

Воспользоваться подарочной картой можно в течение 1 года с момента покупки, при этом можно не использовать всю сумму сразу, а разделить её на несколько покупок в течение года.

Беспроцентная рассрочка или кредит

Ещё больше подарков вы можете себе позволить, если оформить беспроцентную рассрочку до 5 месяцев или взять кредит и платить по 40 рублей в месяц.

Как видите, справиться с выбором подарков для всей семьи можно даже в одном магазине — конечно, если это СЛАВИЯ! Ювелирные сюрпризы помогут создать атмосферу весеннего настроения для ваших близких. Вам останется только добавить к своему подарку немного искренних слов любви. 8 Марта — праздник, когда исполняются все мечты!

Не забывайте регистрировать карту клиента СЛАВИЯ перед покупкой: это бесплатно, но позволяет сэкономить до 10% стоимости украшения.

Каталог магазина СЛАВИЯ в Слуцке

Магазин СЛАВИЯ в Слуцке:

ул. Ленина, д. 187/20

+375 (44) 511-10-66

Пн-Пт: с 10.00 до 19.00

Сб-Вс: с 10.00 до 17.00

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Сайт:

ООО «ПроРАМПО» УНП 400214298