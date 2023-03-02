В Копыле выбрали самую красивую девушку. Фото

Во вторник, 28 февраля, в Копыле прошёл конкурс красоты «Мисс Копыльщина – 2023».

Как сообщает Копыльский центр культуры, за звание самой красивой девушки боролись 8 претенденток.

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«Мисс Копыльщина – 2023» стала Валерия Горбач из агрогородка Семежево. Девушка представит Копыльский район на областном конкурсе «Мисс Минщина» в апреле. Валерия не первый раз участвует в конкурсе красоты — в 2021 году она была первой вице-мисс.

Кто получил остальные титулы

«1 Вице-мисс — 2023» — Алеся Астрейко (агрогородок Песочное);

(агрогородок Песочное); «2 Вице-мисс — 2023» — Елизавета Черенкова (агрогородок Семежево);

(агрогородок Семежево); «Мисс зрительских симпатий — 2023» — Мария Андрухович (агрогородок Жилихово);

(агрогородок Жилихово); «Мисс Фото — 2023» — Вероника Литвина (деревня Лешня).

Вначале конкурсантки презентовали себя, затем было дефиле в деловых костюмах и в вечерних платьях. Всё завершилось конкурсом импровизации. На суд жюри каждая девушка представила портфолио.

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