Почему людям с редкими болезнями некомфортно

Когда люди с редкими заболеваниями рассказывают о своих болезнях, реакция часто неадекватная. Кампания призвана помочь обществу избавиться от предрассудков.



Людям с редкими заболеваниями трудно общаться в Германии, они хотели бы, чтобы их меньше стигматизировали и больше принимали в обществе.

«Другие люди часто реагируют смущённым молчанием или говорят о «страшной» или «ужасной» болезни, — сказала Надин Гросманн из правления ассоциации Loudrare в преддверии Дня редких заболеваний 28 февраля. — Но мы не хотим жалости».

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Ассоциация хочет дать больным право голоса и дать понять с помощью кампании #wiedu в разных городах Германии, что «они такие же люди, как и другие».

Многие реакции происходят от незнания, не обдуманны и не имеют злого умысла. «Да, с моей болезнью жить нелегко. Она приводит к многочисленным ограничениям в передвижении. Но я не хочу, чтобы меня постоянно ассоциировали с негативными терминами. Болезнь — это часть меня, и я не могу просто заставить её исчезнуть», — говорит 31-летняя женщина с редким генетическим дефектом Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP). Редкий генетический дефект приводит к образованию костей вместо шрамов.

В Германии известно только 45 человек с таким диагнозом. Во время заживления ран образуется не рубцовая ткань, а кость. Даже небольшие травмы могут привести к тому, что суставы внезапно становятся неподвижными, а тело медленно окостеневает.

«Кости образуются там, где им не место», — говорит биохимик из Свободного университета Берлина, которая в настоящее время занимается исследованием своего заболевания в Филадельфии.

«Если кто-то продолжает говорить нам, что болезнь ужасна, нам приходится переживать всё заново и справляться с ней», — говорит Гросманн.

По её словам, это в любой момент может «открыть рану». «Это самое страшное для нас», — говорит она. Однако болезни не обязательно всегда ужасны. «Мы смиряемся с этим. Вы находите свой путь», — говорит она.

В Германии около 8000 редких заболеваний

«Нам было бы гораздо легче, если бы люди реагировали нейтрально и проявляли искренний интерес. Тогда и разговор можно вести открыто», — говорит Гросманн.

По её мнению, более широкое включение в работу детских садов и школ также помогло бы людям воспринимать редкие заболевания как более нормальные.

Помимо Гросманн, ассоциация представляет в кампании ещё пять человек с редкими заболеваниями. В Германии около 8000 заболеваний считаются редкими, и, по данным ассоциации, для 95% из них не существует утверждённой терапии. Около четырёх миллионов пациентов в Германии страдают от редких заболеваний.

В ЕС заболевание считается редким, если им страдают не более 5 из 10 000 человек.