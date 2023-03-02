Жителю Солигорска Владимиру Амельчене больше 80 лет. Много лет он пишет для «Кур’ера». Не изменил он своей привычке даже тогда, когда попал в Солигорскую больницу. Владимир взял интервью у хирурга и попросил медиков заснять, что происходило во время операции.

«Попал в Солигорскую больницу по случаю операции. Поговорил с молодым специалистом – хирургом Павлом Ардюком, — написал Владимир Амельченя. — Вот что он рассказал:

«В хирургию привела мечта, которая возникла ещё в первом классе. Заканчивая четвёртый класс, даже написал про свою мечту сочинение. Она сбылась. Окончил Гродненский медицинский институт в 2020 году. Второй год работаю. Выбор профессии не разочаровал, хотя между мечтой и реальной жизнью много разных нюансов.

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Мне хочется учиться и повышать квалификацию. Учиться здесь есть у кого. Ученикам-выпускникам хочу пожелать: «Выбирайте профессию по душе и призванию».

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