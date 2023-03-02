Расскажу, как стояние в очереди из нудного занятия превратилось почти в развлекательное. Дочери нужно было лечить зуб. Это был четверг. По своему опыту знаю, что за талоном для надёжности ехать рано утром.

Решила ехать автобусом на 5.40, раньше бы не встала, а позже — боялась не взять талон. Когда подошла, на крыльце, к моему удивлению, было немало людей. Пока мы ждали открытия, делать нечего, разговаривали кто о чём.

Какой-то дедушка стал вспоминать, как он ходил на танцы в парк. Он посмеивался, когда вспоминал, как танцевал с женщиной, а к нему хотела «подкатить» другая, но он ей отказывал. Мы все стояли рядом и невольно слушали эти «байки». Мне так явственно представилась тёплая пора, заводная музыка, и мыслями я улетела в летний вечер.

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Передо мной женщина рассказывала, что ехала автобусом на 5 утра и сокрушалась, что впереди уже оказались люди. Кто-то добавил, что первый человек пришёл, когда ещё 3-х не было, и ходил кругами возле поликлиники. Второй появился к четырём. Я была в шоке, мягко сказать. Зачем ехать в такую рань!

В очереди говорили, что в понедельник людей гораздо больше. Может, потому, что натерпятся за выходные или пытаются начать новую жизнь: всё залечить, сесть на диету….

Некоторые ожидающие встречали своих знакомых. У них сразу находились общие темы. Две женщины обсуждали, как тяжело контролировать подростков. Делились опытом, как проверяют, выучены ли уроки. Обе соглашались, что всегда нужно знать, где находится ребёнок, и договариваться, когда придёт домой.

Пожилая женщина говорила, что у неё хороший внук: очень за неё переживает и обещает помогать.

Благодаря историям, которые люди рассказывали вслух, время ожидания пролетело незаметно.

Вскоре открыли дверь поликлиники. Кто хотел, мог зайти в здание и ждать в фойе. За детским талоном я оказалась первая. Второй человек появился не скоро.

Моё стояние прерывалось на звонки дочери, которую надо было разбудить, чтобы не опоздала в школу. Она всё никак не брала трубку. Из-за этого я немного нервничала. Ещё и регистратор задерживалась… Но вскоре заветный талон был в руке. Первое утреннее дело было сделано. Оставалось бежать будить дочь и вприпрыжку нестись на работу.

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