Собираем гардероб на весну. Посмотрите на 6 стильных образов, которые мы подобрали в «Мода Макс»

Март — это время перемен и пробуждения. С наступлением тепла меняется не только внутреннее состояние, но и гардероб. Тёплые зимние вещи отправляются на дальнюю полку шкафа, а на смену им приходит весенний гардероб. Мы посетили секонд-хенд «Мода Макс», где подобрали 6 образов на весну.

Для первого образа мы подобрали красную толстовку оверсайз и бежевую бейсболку.

Второй образ у нас получился женственным и весенним, даже несмотря на то, что во время фотосессии пошёл снег. На девушке — блуза с цветочным принтом в ретростиле, юбка на запах и классический тренч.

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Третий образ состоит из уютного плюшевого худи с капюшоном и штанов в мелкую клетку.

Четвёртый образ получился нежным и романтичным. Для него мы подобрали бежевый укороченный кардиган, юбку в мелкий горошек и уютное пальто прямого кроя.

Пятый образ — расклешённые штаны в рубчик, кроп-топ оверсайз и замшевая косуха — весь образ подобран в бежевой палитре.

Шестой образ — это трендовое прозрачное платье чёрного цвета.

Все образы подобраны в магазине секонд-хенд «Мода Макс».