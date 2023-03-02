«Кур’ер» продолжает подписывать на газету. В этот раз мы решили подписать на печатную версию нашу активную читательницу Валентину Пятницкую, которая делится с нами фактами и наблюдениями о жизни нашего города. Благодаря ей в газете появилось несколько важных тем.

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Стоимость подписки на месяц:

индивидуальная — 5,87 руб.;

— 5,87 руб.; ведомственная — 6,24 руб.

Подписной индекс: 64066.

Где и как подписаться: