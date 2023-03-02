Есть первая участница акции к 8 Марта, которую проводит газета «Кур’ер» совместно с партнёрами. Её зовут — Людмила Петровна Сечко. Внучка Людмилы Валерия Рашкевич рассказала в своём письме, что бабушка — активный человек, что с ней можно поделиться своими переживаниями и получить поддержку.

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«Мою бабушку зовут Людмила Петровна. Бабушка для любого человека — это самый дорогой и близкий друг. Она всегда поможет и поддержит в трудную минуту.

Моей бабушке уже 61 год. Несмотря на свой возраст, бабушка по возможности остаётся очень активной. Она ходит гулять, занимается огородом, выращивая на нём вкусные ягоды, овощи.

Моя бабуля — моя вторая мама. Я могу обсудить с ней любые темы, которые меня волнуют. Если у меня возникают проблемы с родителями, то я иду к бабушке и знаю, что она мне поможет. Посоветует, как правильно что-то сделать, заступится за меня в любом случае и вообще всегда будет на моей стороне. Когда у меня что-то не выходит, я сразу иду к ней. А если я не вижу её долгое время, начинаю безумно скучать.

Помню, когда я была маленькой, меня часто оставляли у бабушки на целый день, и это для меня было настоящим счастьем. Летом мы проводили с ней много времени. Зимой бабуля меня водила на горку, катала на санках, мы лепили снеговиков. Если мы отказывались от «походов» по какой-то причине, то наш распорядок кардинально менялся.

Сначала мы ходили с ней в магазин и покупали разные вкусности: печенье, фрукты, конфеты. Затем мы возвращались домой, и бабушка начинала меня учить готовить или шить. Во время всего этого мы много смеялись, пели песни и дурачились. И вот наступало время обеда. Мне казалось, что это был настоящий пир! И что самое главное — это те блюда, которые я отказывалась есть дома, у бабушки уплетала за обе щеки! После обеда бабушка рассказывала мне сказки, чтобы я легче уснула, и не будила меня, пока я не проснусь сама или за мной придут родители.

Сейчас же из-за напряжённой учёбы я вижусь с бабушкой редко. Если я заболею, то стоит бабуле об этом узнать, она тут же примчится с вареньем и мёдом на помощь, впрочем, как и я сразу же поеду к ней.

Я очень люблю свою бабушку и безумно рада, что она у меня именно такая. Со своими причудами, со множеством увлекательных песен, историй и, конечно, с безграничной любовью ко мне».

Напомним, что вы тоже можете прислать истории про своих бабушек к 8 Марта. Авторы трёх лучших историй выиграют для них цветы к Международному женскому дню.

Если вы хотите поучаствовать в нашем конкурсе, что надо сделать:

1. Написать историю о бабушке (указать её имя и фамилию) до 9 часов 6 марта;

2. Прислать на Viber (8 033 318 99 30, Виктория);

3. Обязательно оставить номер телефона для обратной связи.

У вас остались вопросы – звоните (8 033) 318 99 30 (Виктория).

Партнёры акции

Этот проект был бы невозможен без наших партнёров:

1. Такси «Лиза»

Телефон: +375 (29) 71 91 801, +375 (44) 71 91 000, +375 (25) 71 91 001.

2. Тюльпаны в Слуцке.

Телефон: +375 (44) 531-50-40, +375 (33) 308-53-08.

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