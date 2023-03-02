До 12 марта на дорогах области работают 23 датчика контроля скорости. Один из них ГАИ установила на трассе Р-23 «Минск — Микашевичи».

59-й км (между Белой Лужей и Валерьянами), ограничение скорости для легковых автомобилей — 100 км/ч, для автобусов и мотоциклов — 90 км/ч, для грузовиков — 70 км/ч.

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