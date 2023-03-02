В Гомеле 28 февраля милиция пресекла попытку провести массовую акцию с участием подростков-сторонников ЧВК «Рёдан». Такое же собрание в тот же день предотвратили и в Бресте.

Субкультура под названием ЧВК «Рёдан» возникла в качестве подражания японскому мультфильму Hunter x Hunter о преступной группировке «Геней Рёдан». Сторонники этой субкультуры могут участвовать в массовых драках в торговых центрах. Такие беспорядки с участием приверженцев ЧВК «Рёдан» уже случались в России и Украине.

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Подростки из ЧВК «Рёдан» носят клетчатые штаны и чёрную одежду с изображением паука с цифрой 4 на спине, красят волосы в чёрный цвет и могут носить с собой травматическое оружие или нож.

В Гомеле сторонники ЧВК «Рёдан» по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, собрались у торгово-развлекательного центра «Секрет». Оттуда милиция доставила в ОВД 200 человек, 183 из которых – несовершеннолетние.

Следственный комитет позже сообщил, что среди собравшихся были и подростки из «околофутбольного движения».

После собрания подростков в Гомеле возбуждено уголовное дело по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси.

В Бресте, как сообщает областное УВД, сторонники ЧВК «Рёдан» собрались возле крупных торговых центров. В органы внутренних дел доставили 52 человека, 41 из которых – несовершеннолетние.

В обоих случаях подростки до 16-ти лет получат предупреждения с постановкой на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше 16-ти лет, дополнительно грозит административная ответственность.

Милиция и СК призывают подростков не поддаваться на призывы к незаконным действиям, а родителей — интересоваться жизнью своих детей, чтобы оградить их от необдуманных поступков.