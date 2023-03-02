Воспитанники ДЦРР «Золотой ключик» Слуцка стали самыми юными посетителями «Единого дня безопасности». Об этом «Кур’еру» написала Светлана Балашенко, воспитатель дошкольного образования.

«Единый день безопасности» прошёл на площадке Дворца молодёжи (микрорайон «Сахарный») 1 марта. Участвовали специалисты РОЧС, МВД, ГАИ, ОСВОД, «Слуцкгаза», скорой медицинской помощи, 30-й Краснознамённой отдельной железнодорожной бригады и другие ведомства.

С интересом дети рассматривали поделки и рисунки. Девочки-курсанты из МОКУ комментировали рисунки и напоминали о поведении на дорогах, на льду, водоёме, детских площадках, пожарной безопасности дома и на природе.

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Больше всего малышей заинтересовала техника: посидеть в машине, понажимать разные кнопки, поговорить по настоящей рации, примерить бронежилет, каску спасателя, получить ответы на свои «Почему?».

В своё учреждение возвращались с подарками (книжками-раскрасками, буклетами, настольными играми), которые будут напоминать ребятам, что нужно строго соблюдать правила безопасности и никогда их не нарушать.

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