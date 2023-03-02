С 1 по 31 марта передвижной медицинский комплекс выезжает в деревни района, а также в организации и предприятия города, сообщает сайт Слуцкой больницы.
Напомним, что Слуцкая ЦРБ купила комплекс весной 2022 года. Тогда планировалось, что в «больнице на колёсах» можно пройти осмотр врача общей практики, гинекологический осмотр, сделать кардиограмму, сдать на анализ кровь, приобрести лекарства.
График работы передвижного медицинского комплекса (ПМК)
|Вид работы
|Населённый пункт
|Дни работы
|Время работы
|Вакцинация
|деревни района, организации и предприятия города (по согласованию с руководителями организаций и предприятий)
|понедельник – пятница
|10.30 – 15.00
|Работа с документацией
|—
|понедельник – пятница
|10.30 – 15.00
|Визиты на дому
|Слуцкий район
|среда – пятница
|10.30 – 15.00
|Работа на районе (ФАП)
|д. Селище
|среда – пятница
|10.30 – 15.00
|Работа на районе (ФАП)
|д. Великая Слива
|вторник – четверг
|10.30 – 15.00
|Санитарная уборка ПМК
|—
|понедельник – пятница
|15.00 – 16.00
|Генеральная уборка ПМК
|—
|пятница
|—
- Работу ПМК контролирует Елена Малишевская, врач-терапевт (заведующий) взрослой поликлиники.
- Руководитель ПМК обеспечивает ведение учётно-отчётной медицинской документации по обслуживанию населения и ежемесячно представляет отчёт о работе за месяц Елене Малишевской.
Делитесь с нами интересными фактами о жизни города или деревни нашего региона, мнениями! Для этого пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот.