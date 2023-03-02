С 1 по 31 марта передвижной медицинский комплекс выезжает в деревни района, а также в организации и предприятия города, сообщает сайт Слуцкой больницы.

Напомним, что Слуцкая ЦРБ купила комплекс весной 2022 года. Тогда планировалось, что в «больнице на колёсах» можно пройти осмотр врача общей практики, гинекологический осмотр, сделать кардиограмму, сдать на анализ кровь, приобрести лекарства.

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График работы передвижного медицинского комплекса (ПМК)

Вид работы Населённый пункт Дни работы Время работы Вакцинация деревни района, организации и предприятия города (по согласованию с руководителями организаций и предприятий) понедельник – пятница 10.30 – 15.00 Работа с документацией — понедельник – пятница 10.30 – 15.00 Визиты на дому Слуцкий район среда – пятница 10.30 – 15.00 Работа на районе (ФАП) д. Селище среда – пятница 10.30 – 15.00 Работа на районе (ФАП) д. Великая Слива вторник – четверг 10.30 – 15.00 Санитарная уборка ПМК — понедельник – пятница 15.00 – 16.00 Генеральная уборка ПМК — пятница —

Работу ПМК контролирует Елена Малишевская , врач-терапевт (заведующий) взрослой поликлиники.

, врач-терапевт (заведующий) взрослой поликлиники. Руководитель ПМК обеспечивает ведение учётно-отчётной медицинской документации по обслуживанию населения и ежемесячно представляет отчёт о работе за месяц Елене Малишевской.

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