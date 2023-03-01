В редакцию обратился житель Слуцка Игорь. Он рассказал, как пытался взять талон к кардиологу. Мужчина спрашивает, каким образом можно попасть на приём к врачу. О порядке выдачи талонов «Кур’еру» рассказали в Слуцкой ЦРБ.

Случчанин рассказал, как ходил за талоном

«Это было две недели назад (в начале февраля — Прим. редакции). Мне нужно было к кардиологу попасть. В понедельник позвонил в регистратуру, там сказали, что нужно прийти самому. Во вторник пошёл к открытию, но талонов уже не было, в среду пошёл к половине седьмого утра – тоже талонов не досталось. В пятницу пришёл пешком. Ещё автобусов не было, к 5 часам утра, был в очереди примерно шестым. Когда подошёл к окну, регистратор сказала, что врач на больничном, и предложила пойти к терапевту. Что происходит? Как в Слуцке можно попасть к врачу?» — рассказал Игорь.

Каков сейчас порядок записи к врачам, мы спросили Елену Малишевскую, заведующую взрослой поликлиникой Слуцкой ЦРБ. Есть ли возможность заказать талон по телефону, интернету или нужно приходить самому?

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Про порядок распределения талонов

«Во взрослой поликлинике запись к врачам осуществляется разными способами: по телефону, через talon.by и при непосредственном обращении в регистратуру.

Квоты на запись утверждены приказом главного врача Слуцкой ЦРБ, — рассказала Елена Малишевская. — Выдача талонов обеспечивается из такого расчёта: 50% от общего количества выдаётся через регистратуру на первичный приём, 35% — для предварительной записи, 15% — на приём повторных пациентов.

Из 35% талонов, выделенных на предварительную запись, половина предусмотрена для записи через интернет, 10% резервируется для экстренных случаев и 5% — для сельских пациентов.

При отсутствии нужного врача узкой специальности (отпуск, больничный) приём осуществляют врачи общей практики.

Нужно учитывать, что у каждого врача есть своя расчётная норма. У терапевта на приём одного больного предусмотрено 18 минут. Таким образом, врач общей практики за 5-часовой приём может принять порядка 20 человек».

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