Поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщает, что пропавший вчера Вячеслав Васильевич Кочкин был замечен сегодня, 1 марта, около 9.00 в Слуцке возле улицы Копыльской.

Вячеслав Кочкин 1966 года рождения страдает шизофренией. Проживает в ГУ «Стародорожский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: город Старые Дороги, улица Московская. 28 февраля около 10.15 он ушёл в неизвестном направлении. Тех, кто владеет информацией о нём, отряд «Ангел» просит сообщить по телефонам: 7733 (для всех операторов связи), +375 29 270-77-33 либо в милицию по телефону 102.