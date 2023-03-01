Уникальная цирковая программа «Айсберг» подарит неповторимую атмосферу праздника и веселья для всей семьи! Так хочется отвлечься от будничных проблем и испытать радостные эмоции! Наши постановщики приготовили специальное цирковое представление под названием «Айсберг» и собрали лучших артистов, которые подарят множество праздничных сюрпризов для всей семьи.

На двух аренах — цирковой и ледовой — участвуют мастера циркового искусства и фигурного катания — члены Национальной команды Республики Беларусь по фигурному катанию, дрессированные животные, весёлые клоуны — призёры циркового фестиваля в Монте-Карло, воздушные гимнасты, жонглёры и многое другое в нашей уникальной цирковой программе «Айсберг».

Реклама

Всё это в сопровождении мощнейшего светового и звукового оборудования и самых современных спецэффектов. Вас ждёт захватывающее представление!

Приходите всей семьёй! Для каждого мы найдём что-то невероятное! Калейдоскоп праздничных положительных эмоций — лучший подарок себе и близким.

Прекрасное настроение и невероятные эмоции Вам подарят артисты цирковой программы под названием «Айсберг»!

Данный проект с успехом прошёл в г. Минске на площадке ГУ «Чижовка-арена». Его посетило 35 000 зрителей.

Подарите своему ребёнку праздник в весенние каникулы!

Дата представления: 1 апреля в 14.00 и в 18.00

Билеты от 20 до 35 рублей в кассах спортивно-зрелищного комплекса.

Телефон кассы: +375 17 426 05 49, +375 29 592 02 03 (время работы кассы с 9.00 до 21.00)

Телефон для справок: +375 29 8 395 395.

ООО «Один билет» УНП 193577254