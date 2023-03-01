На Руднянском водохранилище в Слуцком районе 18 февраля прошёл турнир по безмотыльной ловле рыбы «Нечисть-2023». Об этом «Кур’еру» рассказали в ОДО «Универсалсервис».

Безмотыльная ловля — это ловля рыбы с помощью приманок, которые используются без натуральных насадок (без мотыля). В жаргоне рыбаков такие насадки называются «нечисть».

Реклама

В турнире участвовали все желающие рыбаки, в том числе дети. Всего — около полусотни человек. После соревнований участников ждал «фуршет» с ухой. Победители получили призы от спонсоров — различных рыболовных магазинов.