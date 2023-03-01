На просторах интернета обнаружила удивительную историю жизни нашего талантливого земляка — художника Аристарха Кашкуревича, создателя витражей в Бразилии. Несмотря на отсутствие одного глаза и обеих кистей рук, он стал автором витражей в 28 храмах.



К сожалению, на белорусско- и русскоязычных сайтах не нашлось никакой информации, пришлось использовать перевод с польского и португальского. Позже на сайте немецкого архива collections.arolsen-archives.org нашлись документы на семью Аристарха Кашкуревича — его родителей, жену и сына.

Аристарх Кашкуревич родился в Слуцке 12 февраля 1912 года. Его мать Мария была из села Бокшицы, отец Андрей — из села Шуляки.

Согласно анкете Аристарха Кашкуревича из немецкого архива, ранения, лишившие его глаза и обеих кистей рук, Аристарх получил в школе в 1927 году в результате инцидента – химического взрыва. Но, несмотря на это, он продолжил обучение: в 1931-1936 гг. в университете в Варшаве, в 1937-1939 гг. — в Академии искусств в Вильне. Знал четыре языка: польский, английский, немецкий и русский.

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В 1944 году он с женой Людмилой и родителями был угнан на принудительные работы в Германию. Мать и жена Аристарха работали на кухне, отец – на фабрике. Удивительно, что, несмотря на инвалидность, Аристарху удалось выжить.

После Второй мировой войны в Германии оказались сотни тысяч узников концлагерей, «остарбайтеров», военнопленных, жителей оккупированных территорий, «старых эмигрантов», бежавших из Прибалтики, Польши, Чехии, балканских стран и «советской оккупационной зоны».

Оккупационные администрации США, Британии и Франции присваивали им статус перемещённых лиц и расселяли в специальных лагерях DP (Ди-Пи). В одном из таких лагерей для перемещённых лиц семья жила до 1951 года. Находился он в Любеке — в британской зоне.

В сентябре 1945 года у Аристарха и Людмилы родился сын Евгений.

А в 1949 году брат Аристарха Анатолий Кашкуревич с женой Тамарой иммигрировал в Бразилию. В документах 1951 года к иммиграции родителей и брата с женой и сыном он указан в качестве спонсора.

Переезд в Бразилию состоялся также и по просьбе Конрада Соргенихта, немецкого иммигранта, владельца мастерской Casa Conrado (Каса Конрадо), специализирующейся на изготовлении витражей. Тогдашние власти были против поселения в стране инвалидов, и разрешение на приезд Аристарха Кашкуревича было выдано самим президентом Гетулио Варгасом.

Будучи инвалидом, Аристарх овладел искусством создания фресок и витражей. Он сам разрабатывал свои собственные инструменты, компен­сирующие физические ограничения. Во время работы привязывал их близко к телу, как будто они были его продолжением.

Семья жила в Сан-Паулу. Жена Людмила всегда сопровождала Аристарха на работе. Он создал витражи в 28 храмах, самый знаменитый из которых (размером 10 на 20 метров) находится в церкви Санта-Рита-де-Кассия в Кампинасе. Остальные украсили храмы в городах Американа, Жундиаи, Санту-Андре, Итатиба, Итатиая, Куяба, Пассо Фундо, Эрехим, Форталеза, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Он также создал фрески и мозаики, самая большая из которых, образ Богородицы, состоит из 300 000 предметов и находится в Салези­ан­­ской средней школе.

Большинство работ Кашкуревича имеют подпись «Casa Conrado» — название мастерской, для которой он работал. По этой причине анонимный художник оставлял в своих работах следы и символы, часто известные лишь его ближайшим друзьям. Он был художником неизвестным по имени и фамилии и поэтому был мало известен в Бразилии.

Аристарх Кашкуревич умер в возрасте 77 лет от сердечного приступа 8 августа 1989 года в Сан-Паулу. В 2004 году его сын Евгений вместе с журналистом Ракель Буэно написал биографию своего отца «Аристарх — Архитектор Богов».

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