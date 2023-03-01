Рассказываем, что актуального можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 2 марта.

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Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

В список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Подписчикам на газету «Кур’ер» скидка — 10%.

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Что подарить на 8 Марта?

Рассказываем, как порадовать женщину на 8 Марта и выбрать для неё идеальный подарок.

«Хочется, чтобы деревни не считали задворками жизни»

Валентина Шишко родилась и живёт в деревне Вынищи. Она учитель белорусского языка и литературы, инициатор многих значимых дел. Более 10 лет к ней как к депутату сельсовета идут местные жители, чтобы решить свои проблемы. Мы погово­рили с Валенти­ной о том, как изме­нилась деревня на протяжении её жизни, какие проблемы есть у сельских жителей, какие инициативы сельчан удаётся реализовать, а какие — нет, а также что этому мешает.

Любовь виртуальная, обман реальный

В июле 2021 года на сайте женского проекта «Кур’ера» Lampa (lampa.kurjer.info) был опубликован рассказ случчанки «Жених из скайпа, или Как распознать мошенника». Наша читательница поделилась личным опытом, как она вычисляет брачных аферистов, которые заводят отношения с женщинами в интернете, а потом разводят их на деньги. С момента публикации прошло уже более двух с половиной лет, а в редакцию продолжают приходить письма от женщин.

Что изменится для белорусов в марте

В марте белорусов ждут снижение ставки рефинансирования, налоговые декларации и запреты на вылов рыболовам.

Якія мерапрыемствы пройдуць у Слуцку ў 2023 годзе. Частка 1

Слуцкі райвыканкам на сваім сайце апублікаваў праграму культурных мерапрыемстваў, якія пройдуць у Слуцку ў рамках акцыі «Культурная сталіца года».

Фабіян Шантыр – беларус з эстэтычнай душой

Фабіян Гіляравіч Шантыр нарадзіўся ў Слуцку 4 лютага 1887 года. Яго жыццё было нядоўгім. У 1920 годзе яго арыштавалі і расстралялі савецкія ўлады. Нашаму земляку было ўсяго 33 гады. Але з усіх ураджэнцаў Слуцка ў Фабіяна Шантыра быў ці не самы «пакручасты» лёс.

Рецепты наших читателей: простые и вкусные

Наши читатели делятся с нами рецептами, которые им пришлись по вкусу. В канун Международного женского дня присланные рецепты вполне могут стать подсказками для мужчин, потому что готовятся они легко и получается вкусно.