Газета «Кур’ер» традиционно запускает акцию накануне 8 Марта. Чтобы стать её участником, необходимо прислать историю о своей бабушке.

Эта акция — отличная возможность поздравить ваших бабушек с 8 Марта через газету «Кур’ер».

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Используйте возможность поблагодарить их таким образом, им будет приятно. Вспомните истории, как они проводили с вами время в детстве, чему учили, какие истории рассказывали.

Авторы трёх лучших историй выиграют цветы для своих бабушек, которые живут в пределах Слуцка.

Что надо сделать

Написать историю о бабушке (указать её имя и фамилию) до 9 часов 4 марта;

прислать на Viber (8 033) 318 99 30 (Виктория);

обязательно оставить номер телефона для обратной связи.

У вас остались вопросы – звоните: (8 033) 318 99 30 (Виктория).