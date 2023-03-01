50 лет со дня рождения Владимира Борисовца, героически погибшего на Случчине

50 лет со дня рождения Владимира Борисовца, старшего лейтенанта милиции, погибшего в Слуцке при задержании вооружённых преступников. В рубрике «Даты и люди Случчины» «Кур’ер» рассказывает о людях, оставивших след в истории региона.

Владимир Владимирович Борисовец родился 1 марта 1973 года в деревне Весея Слуцкого района. В 1990 году окончил среднюю школу №2 в Слуцке.

За 7 лет прошёл путь от курсанта училища до оперуполномоченного Слуцкого межрайонного отдела управления по Минской области Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при МВД Республики Беларусь.

Реклама

Этапы службы

С 1 августа 1990 года по 22 сентября 1992 года – курсант Высшего военного командного училища внутренних войск Российской Федерации.

С 1 ноября 1992 года – слушатель Академии милиции МВД Республики Беларусь.

С 17 декабря 1993 года – оперуполномоченный отделения по борьбе с экономической преступностью службы криминальной милиции отдела внутренних дел Минского райисполкома.

С 19 августа 1994 года – следователь следственного отделения отдела внутренних дел Слуцкого горрайисполкома.

С 6 марта 1995 года – оперуполномоченный межрайонного оперативно-поискового отдела (г.Слуцк) УБОП по городу Минску и Минской области УБОП ГУКМ МВД Республики Беларусь.

В 1995 году окончил Академию милиции МВД Республики Беларусь.

С 17 мая 1997 года – оперуполномоченный Слуцкого межрайонного отдела управления по Минской области Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при МВД Республики Беларусь.

Погиб при задержании

Старший лейтенант Владимир Борисовец погиб 14 апреля 1999 года при задержании вооружённых преступников. Ему было тогда 26 лет.

В этот день в составе оперативной группы он отправился на задержание опасных преступников. Двое солдат срочной службы дезертировали из части. В одну из ночей они перепрыгнули забор малого предприятия «Силуэт» в городе Слуцке, убили сторожа, скрылись на украденной «Ауди-80».

Для их задержания в ГРОВД сформировали оперативную группу. Преступники скрывались у своих близких в деревне Киевичи Копыльского района. По информации, полученной от свидетелей, группа взяла под наблюдение подсобное помещение сельского Дома культуры. На разведку пошли Владимир Борисовец и его коллега Эрнест Шелег. Владимир знаком попросил напарника его подстраховать, а сам ворвался в комнату, где, как предполагалось, находились дезертиры. Одного из них удалось ранить, но второй успел выстрелить из охотничьего ружья. Оперативник получил смертельное ранение, но ценой своей жизни позволил обезвредить и задержать особо опасных преступников. Благодаря действиям Эрнеста Шелега преступники были задержаны и предстали перед судом.

Владимир Борисовец похоронен в деревне Весея. Указом Президента Республики Беларусь № 601 от 12 октября 1999 г. за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Владимир Борисовец посмертно награждён орденом «За службу Родине» III степени, Эрнест Шелег отмечен медалью «За отвагу».

Случчане помнят о подвиге Владимира Борисовца

Случчина помнит о подвиге милиционера: