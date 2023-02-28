По данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата за январь в Слуцком районе составила 1446,9 рубля. Это на 140,3 рубля меньше, чем в декабре.

Соседние районы тоже в минусе.

Обычно декабрьский рост, а потом и январский спад зарплат связывают с выплатой премий к новогодним праздникам, так называемых «13-х зарплат» и других годовых начислений.

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Напомним, что в статистике указана так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».

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