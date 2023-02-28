В эти дни случчане обращались в редакцию с просьбами рассказать о том, что стоки от ливнёвки текут к пляжу, предлагали вторично использовать стеклотару, делились опытом хождения по инстанциям. Читатели также спрашивали, есть ли в Слуцке бюро находок, можно ли починить тонометр и как побывать на фестивале «Театральные перекрёстки».

О потерях и находках

Случчанка Алла Барцевич интересуется, как быть с найденной или потерянной в Слуцке вещью. «А вам не кажется, что должно существовать бюро находок? Когда-то, на заре становления Солигорска, существовало оно. Разве мало у нас и сегодня рассеянных. Нужно помогать людям», — написала женщина.

«Кур’ер» несколько раз писал о бюро находок в Слуцком РОВД, куда люди могут обратиться. Иногда наши читатели даже приносят утерянные вещи в редакцию или подают объявление о находках или пропажах в газету, где есть рубрика «Бюро находок». Но чаще сообщают о найденных или утерянных вещах через соцсети. Например, это регулярно происходит в нашей группе в ВК (vk.com/kurjer) или в сторис в Instagram ( www.instagram.com/kurjer/). Это очень действенные способы и есть много примеров, когда люди находили свои вещи.

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О пенсии многодетным

Мать 4-х детей рассказала, что у неё общий стаж 37 лет, а страховой — 20 лет. Женщина интересуется, может ли она выйти на пенсию досрочно при достижении 55 лет.

На этот и другие вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсий, ответят специалисты отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома (каб. №206, 203, 205, 213-215), телефоны: 7-51-95, 7-55-94.

Снова про дороги

Из Заградья к нам в Instagram написала Анастасия и прислала видео, как она пыталась дойти до сельского кладбища: «Вот так выглядит дорога из деревни Заградье на кладбище. По этой дороге ездит транспорт колхоза. Если, не дай бог, придется кого-то хоронить? Как туда добраться? Я сегодня еле шла пешком, и то не шла, а плыла в грязи».

Подобное сообщение поступило в директ Instagram из деревни Михейки. «Состояние улиц становится хуже. Каждый год местные жители обращаются к председателю Бокшицкого сельсовета, однако, результатов нет».

О такой же проблеме рассказал Иван, житель деревни Поповцы, и прислал фото: «Добрый день. Деревня Поповцы Слуцкого района, ул Трудовая. Как к нам скороя проедет, я не знаю», — беспокоится мужчина.

Анатолий Гасан написал в редакцию: «Почему не сделаете репортаж о состоянии наших дорог в Слуцке и районе?».

Наши постоянные читатели знают, что только с начала года мы сделали 9 материалов на эту тему (а за минувший год – десятки публикаций). Кстати, обращаем внимание, что заявку на ремонт дороги в первую очередь нужно адресовать в службу 115. Именно она контролирует выполнение заявок от населения. Если вопрос не решается длительное время, нужно обращаться за содействием в местные исполкомы, в совет депутатов.

Стоки с дороги текут на пляж

Жителя Слуцка Сергея поразило, что стоки от загруженного шоссе отведены напрямую в Случь в нескольких метрах от городского пляжа. «На фото видно, что пляж начинается ниже по течению, и вся вода, содержащая масла, свинец и другую химию напрямую течёт туда, где купаются люди. Могли бы контролирующие организации обратить на это внимание. Неужели по нормам такое допустимо? Зона купания — в двух шагах! » — недоумевает мужчина.

Про остановки

По мнению Димы З. и Валентины Михеевой требует внимания внешний вид некоторых остановочных павильонов. Об этом они написали нам через нашу страницу в «Одноклассниках» (ok.ru/slutsk). «В центре на остановках столько рекламы и павильонов, что за платежи городу от их деятельности, наверно могли бы поставить остановки на Майском посаде», — написал, в частности, мужчина. А Валентина отметила не ухоженность остановки на улице Ивановского «Магазин Северный».

О приёме стеклотары

Тамара Гудлевская предлагает предприятию, которое фасует пищевые продукты в стеклянную тару, принимать её для вторичного использования: «У меня болит душа, когда приходится выбрасывать стеклянные баночки различной конфигурации и размеров. Могу понять, если они от кофе и прочей импортной продукции, но наш сахарный завод (Старые Дороги) использует прекрасную тару для джемов, соков, варенья. Я бы с удовольствием им вернула бесплатно», — написала женщина.

Добивается чистоты в подвале

Случчанин Олег, недавно заселившийся в дом по ул. Чехова, 35, не смог смириться с запахом в подъзеде и нечистотами в подвале. Он рассказал, как подавал заявку в 115, вызывал ЖЭУ и обращался в санстанцию. «Люди здесь полгода живут с этим. Я как-то недавно здесь заселился и решил, что надо всё же решить проблему, а не приспосабливаться и терпеть этот постоянный неприятный запах», — сказал Олег.

Вопросы читателей

Татьяна и Инна спрашивали, можно ли где-то в Слуцке отремонтировать тонометр.

спрашивали, можно ли где-то в Слуцке отремонтировать тонометр. Наталия Начина через директ Instagram интересовалась: «А как посетить мероприятие в Слуцке «Театральные перекрестки?». Напомним, что проведение в Слуцке республиканского фестиваля запланировано в рамках года «Слуцк – культурная столица Беларуси — 2023». Точная дата его проведения пока не афишировалась.

Случчанин Дмитрий Цвирко поблагодарил «Кур’ер» через «Одноклассники»: «Отличный репортаж об истории улицы А.Алешко. Спасибо», — написал он.

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