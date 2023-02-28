Вопрос-ответ. «Для чего на молоке наклейки с QR-кодом?»

Случчанка заинтересовалась, чем ей полезны наклейки с QR-кодом, которые появились на некоторых продуктах питания. Она попробовала получить информацию с кода, наклеенного на бутылку с молоком? Почему у нее не получилось.

«Стало вдруг интересно, для чего нужны наклейки на товарах, — спрашивает женщина. — Насколько я понимаю, за счёт них и цена больше на товары стала. Но по ходу, толку они никакого не дают. На первом фото код с молока, а на втором — то, что по этому коду выдало».

С середины прошлого года в Беларуси действуют новые контрольные знаки для маркировки товаров — QR-коды. Напомним, что благодаря маркировке можно узнать всю информацию про товар и избежать покупки контрафакта. В перечень продовольственных товаров попали: кофе, чай, фруктовые соки, мороженое, сыры, молоко, сливки, творог, сливочное масло.

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Для проверки подлинности товаров есть приложение «Электронный знак». С его помощью можно узнать сведения о производителе, составе, сроке годности и дате выпуска. Ранее «Кур’ер» проверял, как это работает. Для этого на телефон мы установили мобильное приложение «Электронный знак». Там простое и понятное меню. без установки приложения, проверить товар не получится.