«Кур’ер» выбрал самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцком районе, предлагаемые на сайтах по трудоустройству на 28 февраля. По каким специальностям предлагают зарплату от 1000 до 2000 рублей.
От 1700 рублей
- Образование: высшее
- Требования: опыт работы от 1 года
От 1650
Маляр
- Образование: Общее среднее
Наниматель: ОАО «ВОЛАТАВТО»
От 1500 рублей
Машинист крана (крановщик)
- Образование: Общее среднее
Наниматель: ДУП ССК УП «Минскоблсельстрой»
От 1200 до 1500 рублей
Машинист экскаватора
- Образование: Общее среднее
Наниматель: ДУП «СПМК-122» УП «Минскоблсельстрой»
От 1200 рублей
1.Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Образование: Общее среднее
- Дополнительные требования: наличие свидетельства
Наниматель: КУП «Слуцкое ЖКХ»
2.Водитель автомобиля
- Образование: общее среднее
Организация: ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
От 1000 рублей
1. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Образование: Профессионально-техническое
Наниматель: ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»
2.Водитель автомобиля
- Образование: Общее среднее
Наниматель: Филиал «Автобусный парк №2» ОАО «Миноблавтотранс»
4.Экономист по труду
- Образование: Высшее
Наниматель: ОАО «Слуцкий льнозавод»
от 1000 до 2000 рублей
Швея
- Образование: не важно
- Требования: можно без опыта