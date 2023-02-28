«Кур’ер» выбрал самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцком районе, предлагаемые на сайтах по трудоустройству на 28 февраля. По каким специальностям предлагают зарплату от 1000 до 2000 рублей.

От 1700 рублей

Прораб
  • Образование: высшее
  • Требования: опыт работы от 1 года
Наниматель: Филиал  ПСХ ОАО «Слуцкий мясокомбинат»

От 1650

Маляр

  • Образование: Общее среднее

Наниматель: ОАО «ВОЛАТАВТО»

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От 1500 рублей

Машинист крана (крановщик)

  • Образование: Общее среднее

Наниматель: ДУП ССК УП «Минскоблсельстрой»

От 1200 до 1500 рублей

Машинист экскаватора

  • Образование: Общее среднее

Наниматель: ДУП «СПМК-122» УП «Минскоблсельстрой»

От 1200 рублей

1.Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

  • Образование: Общее среднее
  • Дополнительные требования: наличие свидетельства

Наниматель: КУП «Слуцкое ЖКХ»

2.Водитель автомобиля

  • Образование: общее среднее

Организация: ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»

От 1000 рублей

1. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

  • Образование: Профессионально-техническое

Наниматель: ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»

2.Водитель автомобиля

  • Образование: Общее среднее

Наниматель: Филиал «Автобусный парк №2» ОАО «Миноблавтотранс»

4.Экономист по труду

  • Образование: Высшее

Наниматель: ОАО «Слуцкий льнозавод»

от 1000 до 2000 рублей

Швея

  • Образование: не важно
  • Требования: можно без опыта
Наниматель: Группа компаний Mark Formelle

 