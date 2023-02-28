В новом квартале микрорайона «Чехова» начали строить новый дом. «Кур’ер» рассказывал, что в нём будут проживать 73 семьи военнослужащих.

По проектной декларации объекта, опубликованной в газете «Слуцкі край», предполагаемый срок ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по г.п. №5 в микрорайоне «Чехова» — август 2023 года.

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Всего в доме 90 квартир

17 квартир — долевое строительство для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий по направлениям и решениям Слуцкого райисполкома. Это 10 однокомнатных, 1 двухкомнатная и 6 трёхкомнатных;

73 квартиры — возведение финансируется из бюджета. Это будет арендное жильё для военнослужащих.

Сколько стоят квартиры

Стоимость в текущих ценах 1 м2 общей площади — 1 922,45 рубля (для нуждающихся).

Что ещё известно про дом

Здание жилого дома 9-этажное, 2-секционное, с подземной частью (с техподпольем), с «холодным» чердаком, высота жилого этажа — 2,8 м;

здание оборудовано тепло-, водо-, газоснабжением, канализацией, вентиляцией, телевидением, домофоном, телефоном и пожарной сигнализацией;

заполнение оконных проёмов из ПВХ профиля, оконные и балконные блоки оборудованы детскими замками безопасности;

в дверях кухонь, совмещённых санитарных узлов, уборных и ванных комнат для притока воздуха предусмотрены решётки;

лоджии застеклят однокамерными стеклопакетами, створки будут все открываться. Нижняя часть лоджии — железобетонные панели высотой 1,1 м.

Напомним, что в новом квартале хотят построить семь домов один другого выше (девяти-, восьми, семи- и шестиэтажные) на 530 квартир. В середине будут несколько спортплощадок, велодорожки и так далее. А автостоянки расположат не во дворах, а снаружи микрорайона, как в новейших жилых комплексах Минска.