В Слуцком районе с 23 января по 3 марта проходит межведомственная профилактическая акция «Дружим с Законом!». Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД 24 февраля провели мероприятия в рамках этой акции.

Сотрудники ИДН совместно с психиатром-наркологом Слуцкой ЦРБ Оксаной Синяковой и первым секретарём райкома БРСМ Викторией Задёрой встретились с учащимися Слуцкого района.

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В настоящее время ИДН Слуцкого РОВД проводит индивидуальную профилактическую работу со 101 несовершеннолетним. Более половины всех подучётных подростков – это те, кто был замечен за употреблением алкоголя.

Употребление алкоголя подростками и детьми – это всегда риск для здоровья и жизни самих несовершеннолетних. Об этом напомнила участникам встречи Оксана Синякова. Врач рассказала, что помощь психологов и врачей дети могут получить в Слуцкой больнице. Также работают «горячие линии» психологической помощи, в том числе анонимной.

В очередной раз с подростками поговорили об опасности употребления психоактивных веществ, правовых последствиях незаконного оборота наркотиков и психотропов, о профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, киберпреступности, предотвращении буллинга, преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, необходимости соблюдения правил безопасности жизнедеятельности.

В завершение специалисты ответили на вопросы учащихся. Далее для подростков провели турниры по шашкам и волейболу, победители получили призы.