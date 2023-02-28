Недавно ехала в такси, и мы остановились на пешеходном переходе. Улицу переходили несколько человек. Таксист показал на них и сказал: «А вы заметили, что уже очень много людей стали носить фликеры?»

Он сказал, что в городе сейчас с фликерами ходит большинство людей. Взрослые носят на рукавах полоски, дети тоже носят отражающие элементы на куртках, брелоки на рюкзаках. И это очень хорошо. Я с ним согласна. Хорошо, что в нашем городе люди думают о своей безопасности.

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