Посмотрите, чем занимались и о чём рассказывали случчане и гости города на прошедшей неделе, с 20 по 26 февраля. «Кур’ер» сделал подборку фото, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Обучение яхтингу, регаты (@yury_windrace)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антонина💃 (@tonita_lav)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrei Sagan (@andreisagan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от •𝓐𝓷𝓰𝓮𝓵𝓲𝓬𝓪• (@likaliik)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Захвицевич Виктория Андреевна (@zakhvitsevich_victoria)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Ивашкевич (@katyusha220104)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от викуша (@_vikush.a_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina (@frame_every_day_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ◇♧☆My name Sasha☆♧◇ (@sereda_aleksandra_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия (@davidovskaya.a)

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