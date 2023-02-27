Светлана Циуля, учитель начальных классов, после 36 лет работы в Слуцкой гимназии стала предпринимателем и готовит малышей к школе, а ещё учит будущих медиков в колледже профессиональной лексике на белорусском языке.

Педагог уже несколько раз упоминалась на страницах «Кур’ера», но косвенно, когда мы писали о её учениках. А рассказывать было о чём. Ученики Светланы Циули то и дело участвовали в исследовательских конкурсах, готовили разные проекты, ходили на экскурсии, вели литературные дневники, а одна ученица даже сняла мультфильм и победила на международном конкурсе. Слуцкая библиотека признала класс Светланы Циули самым читающим.

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«Мне скучно просто так работать», — говорит Светлана Михайловна, подтверждая эти слова делами.

«Кур’ер» решил поговорить с ней о том, как быть творческим педагогом, в чём разница между детьми разных возрастов и почему для детей важно не расти под гиперопекой, а самостоятельно познавать мир.

Как всё начиналось

Светлана Михайловна говорит, что выбрала свою профессию наобум.

«Я поступила в Барановичское педагогическое училище, потому что сама уроженка Барановичей.

Окончила его с отличием, и меня отправили в Слуцк. А почему решила стать педагогом? Я и сама давно задавалась этим вопросом. Даже не знаю. В детстве у меня были организаторские задатки. В классе я всё время была в каких-то комиссиях, мы пытались кого-то перевоспитать, помогали друг другу, оставались после уроков и делали задания, отчитывались на собраниях… Как все дети, играла в школу. У меня есть младшая сестра, я её пыталась обучать. Но именно мечты стать педагогом я у себя не помню.

Каково быть креативным педагогом

Поначалу, когда я только приехала на работу и вела первые уроки, я боялась отойти от стола. Делала шаг и назад — к столу. Думала: «Ой, я боюсь». Но всё приходит с опытом.

Мне мало просто провести урок. Я вообще не умею вести уроки по конспектам. Всё время в поиске. Закончила занятие с малышами и сразу думаю, что попробовать на следующем.

У меня по всему дому разложены файлики и папки с материалами. Иногда я «включаю хозяйку» и решаю, что нужно их убрать. Но когда убираю, натыкаюсь на что-нибудь и думаю: «О! А вот это идея!».

Новые идеи нахожу и в интернете. Мне всё время что-то интересно, всё время мозг работает. Вообще я думаю, что учитель — это в какой-то степени артист и в очень большой степени исследователь. Нам всё время самим приходится учиться.

Зачем ходить на экскурсии

Мы ходили на экскурсии всегда и всюду. Даже возила второй класс в поездки и не боялась. Здесь самое главное – найти общий язык с родителями, и тогда они твои первые помощники.

В городе всегда водила классы в типографию, на почту. На почту старалась водить под Новый год, чтобы дети получали подарки якобы от Деда Мороза. Это было так. Родители готовили подарки, что-то простое. Мы приходили на почту, нам организовывали экскурсию. А потом я им говорила: «Дети, для нас же тоже здесь есть посылка от Деда Мороза». И мы её получали. И дети так шли назад в школу, прижимая свой подарок к груди!

Ходили к памятнику воинам-освободителям нашего города. И там каждый ребёнок рассказывал историю своей семьи, связанную с войной. К памятникам Софии Слуцкой и Анастасии Слуцкой всегда водила детей.

На предприятия ходили, куда получалось. На комбинат хлебопродуктов, на макаронную фабрику когда-то давно, на фабрику «Слуцкие пояса», не говоря уже про музей, это обязательно. Ещё ходили в музей Геологоразведки. В архив тоже. Мне там и самой было очень интересно, я не знала до этого, как там всё устроено.

По своему опыту я знаю, что ребёнок не может по книге выучить всё и быть развитым. Любая экскурсия, любая поездка расширяет границы возможностей ребёнка и границы его мира. У меня была в классе девочка очень умная, училась хорошо, но её очень опекали и никуда не пускали. И была олимпиада в начальных классах – она не справилась. Таких примеров много. Дети, которые с начальных классов много куда ездят, много где бывают, — они смелее, они потом, например, не боятся ехать в любую страну, самостоятельно найти в интернете билеты, найти маршрут.

Если я буду за руку везде водить ребёнка и говорить, мол, туда не ходи, сюда не ходи, вдруг что-то случится, лучше почитай об этом в книге — да, ребёнок не будет глупым. Но если ты хочешь, чтобы он достигал вершин, которые тебе и не снились, надо давать ему возможность поехать куда-то самому.

В чём отличие между малышами и студентами

В работе с дошкольни­ками главное — играть. А в преподавании студентам играть уже не надо. Надо уметь их настроить делать то, что ты хочешь. Малышам сказал: «Ах! Дети! Сейчас что-то расскажу!» — и больше ничего не надо. А студентам нужно каждую пару доказывать, что им нужен мой предмет.

Главный совет для родителей, у которых дети готовятся к школе

Нужно быть с ребёнком каждый день не менее полутора часов. Но это значит не сидеть рядом на диване, а вместе рисовать, вместе бегать, идти вместе в парк, в кино. Не в развлекательный центр, чтобы оставить его там попрыгать, а самому сидеть в телефоне — это не идёт в счёт этих полутора часов. А в счёт идёт посмотреть вместе мультфильм и обсудить его, почитать книгу и обсудить, гулять по улице и разговаривать. Говорить, быть в курсе, быть с ним и быть рядом».

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