В прошедшие пятницу и субботу слуцкие дети поучаствовали в нескольких спортивных соревнованиях, которые прошли как в Слуцке, так и в Минске.

Плавание

24 февраля на базе бассейна Слуцкой СДЮШОР состоялись соревнования по плаванию среди учащихся 4-х классов общеобразовательных школ Слуцкого района.

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В командном первенстве победу одержала команда средней школы № 10 имени Сергея Рубанова.

2-е место — средняя школа №11

3-е место — средняя школа №13

Среди сельских учреждений образования победила Бокшицкая средняя школа.

Настольный теннис

24-25 февраля в спортивном зале средней школы № 12 в Слуцке прошёл турнир по настольному теннису среди юношей 2007 года рождения и младше, посвящённый Дню защитника Отечества.

Места распределились следующим образом.

Юноши 2007-2008 года рождения:

Лагун Захар — средняя школа №12

Сашин Ярослав — средняя школа №12

Саникович Даниил — средняя школа №11

Юноши 2009-2010 года рождения:

Жибко Максим — гимназия №1

Лагун Матвей — средняя школа №12

Ламан Станислав — средняя школа №12

Юноши 2011 года рождения и младше:

Капацевич Матвей — средняя школа №11

Зайковский Иван — гимназия №1

Уколов Матвей — средняя школа №10

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Физкультурно-спортивный клуб Слуцкого района (@fsk_slutsk)

Кикбоксинг

В Минске 25 февраля прошёл открытый республиканский турнир по кикбоксингу. Слуцк представляли бойцы из спортивного клуба «Триумф» (тренер Павел Гончаренко). В своих категориях они завоевали следующие места: