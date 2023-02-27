В прошедшие пятницу и субботу слуцкие дети поучаствовали в нескольких спортивных соревнованиях, которые прошли как в Слуцке, так и в Минске.
Плавание
24 февраля на базе бассейна Слуцкой СДЮШОР состоялись соревнования по плаванию среди учащихся 4-х классов общеобразовательных школ Слуцкого района.
В командном первенстве победу одержала команда средней школы № 10 имени Сергея Рубанова.
- 2-е место — средняя школа №11
- 3-е место — средняя школа №13
Среди сельских учреждений образования победила Бокшицкая средняя школа.
Настольный теннис
24-25 февраля в спортивном зале средней школы № 12 в Слуцке прошёл турнир по настольному теннису среди юношей 2007 года рождения и младше, посвящённый Дню защитника Отечества.
Места распределились следующим образом.
Юноши 2007-2008 года рождения:
- Лагун Захар — средняя школа №12
- Сашин Ярослав — средняя школа №12
- Саникович Даниил — средняя школа №11
Юноши 2009-2010 года рождения:
- Жибко Максим — гимназия №1
- Лагун Матвей — средняя школа №12
- Ламан Станислав — средняя школа №12
Юноши 2011 года рождения и младше:
- Капацевич Матвей — средняя школа №11
- Зайковский Иван — гимназия №1
- Уколов Матвей — средняя школа №10
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кикбоксинг
В Минске 25 февраля прошёл открытый республиканский турнир по кикбоксингу. Слуцк представляли бойцы из спортивного клуба «Триумф» (тренер Павел Гончаренко). В своих категориях они завоевали следующие места:
- Тюлькин Олег — 1-е место
- Тюлькин Дмитрий — 1-е место
- Грицкевич Владислав — 1-е место
- Василевич Глеб — 1-е место
- Носевич Артемий — 1-е место
- Носевич Тимур — 2-е место
- Юшко Александр — 2-е место
- Чернухин Кирилл — 2-е место
- Горелько Станислав — 2-е место
- Белькевич Иван — 3-е место
- Бойко Марк — 3-е место