В прошедшие пятницу и субботу слуцкие дети поучаствовали в нескольких спортивных соревнованиях, которые прошли как в Слуцке, так и в Минске.

Плавание

24 февраля на базе бассейна Слуцкой СДЮШОР состоялись соревнования по плаванию среди учащихся 4-х классов общеобразовательных школ Слуцкого района.

Реклама

В командном первенстве победу одержала команда средней школы № 10 имени Сергея Рубанова.

  • 2-е место — средняя школа №11
  • 3-е место — средняя школа №13

Среди сельских учреждений образования победила Бокшицкая средняя школа.

плаванье, Слуцк
Фото: управление по образованию Слуцкого райисполкома
плавание, Слуцк
Фото: управление по образованию Слуцкого райисполкома

Настольный теннис

24-25 февраля в спортивном зале средней школы № 12 в Слуцке прошёл турнир по настольному теннису среди юношей 2007 года рождения и младше, посвящённый Дню защитника Отечества.

Места распределились следующим образом.

Юноши 2007-2008 года рождения:

  • Лагун Захар — средняя школа №12
  • Сашин Ярослав — средняя школа №12
  • Саникович Даниил — средняя школа №11

Юноши 2009-2010 года рождения:

  • Жибко Максим — гимназия №1
  • Лагун Матвей — средняя школа №12
  • Ламан Станислав — средняя школа №12

Юноши 2011 года рождения и младше:

  • Капацевич Матвей — средняя школа №11
  • Зайковский Иван — гимназия №1
  • Уколов Матвей — средняя школа №10

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Физкультурно-спортивный клуб Слуцкого района (@fsk_slutsk)

Кикбоксинг

В Минске 25 февраля прошёл открытый республиканский турнир по кикбоксингу. Слуцк представляли бойцы из спортивного клуба «Триумф» (тренер Павел Гончаренко). В своих категориях они завоевали следующие места:

  • Тюлькин Олег — 1-е место
  • Тюлькин Дмитрий — 1-е место
  • Грицкевич Владислав — 1-е место
  • Василевич Глеб — 1-е место
  • Носевич Артемий — 1-е место
  • Носевич Тимур — 2-е место
  • Юшко Александр — 2-е место
  • Чернухин Кирилл — 2-е место
  • Горелько Станислав — 2-е место
  • Белькевич Иван — 3-е место
  • Бойко Марк — 3-е место

кикбоксинг, Слуцк

кикбоксинг, Слуцк

клуб "Триумф", кикбоксинг, Слуцк

 