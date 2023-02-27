После публикации о том, как белорусы сортируют мусор, через страницу «Кур’ера» в «Одноклассниках» обратилась Тамара Гудлевская. Она считает, что стеклянные банки, в которые фасуют продукцию на заводе, можно не выбрасывать, а возвращать производителю.

«У меня болит душа, когда приходится выбрасывать стеклянные баночки различной конфигурации и размеров. Могу понять, если они от кофе и прочей импортной продукции. Но наш сахарный завод (Старые Дороги) использует прекрасную тару для джемов, соков, варенья. Я бы с удовольствием им вернула даже бесплатно…» — написала женщина.

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