С 1 марта по 15 апреля запрещено ловить щуку обыкновенную в Минской области, как для любительского, так и для промыслового лова.

Об этом «Кур’еру» в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

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Это сделано для того, чтобы защитить популяцию этого вида рыбы, потому что она идёт на нерест в это время года. Если случайно поймали щуку в этот период, нужно отпустить её живой. Нарушители запрета будут наказаны административными штрафами от 10 до 30 базовых величин (сейчас от 370 рублей до 1110 рублей) и конфискацией орудий добычи рыбы. Если нарушитель повторит свои проступки, ему грозит уголовная ответственность.

Также до 31 марта запрещено ловить сома обыкновенного. Мы просим всех рыболовов соблюдать правила рыболовства и думать о том, как их действия могут повлиять на рыбную популяцию. Всем желаем хорошего настроения и отдыха!