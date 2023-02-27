В субботу, 25 февраля, в спортивном зале средней школы №5 (бывший шахматно-шашечный клуб) в Слуцке прошёл турнир по быстрым шахматам. Участвовали шахматисты всех возрастов, причём дети и ветераны играли друг с другом.

Итог соревнований:

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  • I место — Роман Синьков
  • II место — Виктор Фаустович
  • III место — Владислав Полещук
шахматы, Слуцк
Роман Синьков, 1 место. Медали и дипломы вручает руководитель секции по шахматам Георгий Амбарцумян (справа). Фотографии: Олеся Белая
шахматы, Слуцк
Один из ветеранов слуцких шахмат Виктор Фаустович занял 2-е место
шахматы, Слуцк
Владислав Полещук, 3-е место

Девушки, которые участвовали в соревнованиях, шли в общем зачёте с мужчинами, но получили отдельные награды.

шахматы, Слуцк

Самый юный участник на днях, 18 февраля, занял III место в первенстве Минской области среди юношей до 12 лет. Награду ему вручили в день турнира в Слуцке.

шахматы, Слуцк
Евгений Дубина

Обновлено в 16.09: ранее было указано, что в турнире принимал участие Дмитрий Васильевич Барановский, бывший начальник ССК. На самом деле участвовал его брат, Пётр Васильевич Барановский, а Дмитрия Васильевича уже нет с нами. Приносим свои извинения.

шахматы, Слуцк

шахматы, Слуцк
Спортсмены играют после турнира, ожидая, пока организатор подведёт итоги

шахматы, Слуцк

шахматы, Слуцк
Участники турнира после награждения

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