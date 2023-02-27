В субботу, 25 февраля, в спортивном зале средней школы №5 (бывший шахматно-шашечный клуб) в Слуцке прошёл турнир по быстрым шахматам. Участвовали шахматисты всех возрастов, причём дети и ветераны играли друг с другом.

Итог соревнований:

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I место — Роман Синьков

II место — Виктор Фаустович

III место — Владислав Полещук

Девушки, которые участвовали в соревнованиях, шли в общем зачёте с мужчинами, но получили отдельные награды.

Самый юный участник на днях, 18 февраля, занял III место в первенстве Минской области среди юношей до 12 лет. Награду ему вручили в день турнира в Слуцке.

Обновлено в 16.09: ранее было указано, что в турнире принимал участие Дмитрий Васильевич Барановский, бывший начальник ССК. На самом деле участвовал его брат, Пётр Васильевич Барановский, а Дмитрия Васильевича уже нет с нами. Приносим свои извинения.

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